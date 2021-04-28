Кива говорит, что его научного руководителя уволили после защиты
Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива утверждает, что научного руководителя его кандидатской работы уволили после скандальной защиты нардепа, избранник обещает ему должность министра образования.
Источник: hromadske
Прямая речь: "Кто-то просто из-за своей самовлюбленности грязно отыгрывается на научных руководителях, на тех людях, которые дали мне возможность защитить диссертацию. Они просто выполняли свою работу.
Я ему сказал, чтобы он не переживал. Придем к власти – сделаю министром образования".
Детали: Научным руководителем Кивы был Владимир Гуровский. Указывается, что он работает первым заместителем директора Всеукраинской общественной организации "Центр исследований проблем публичного управления".
По словам нардепа, уволили Гуровского 28 апреля.
В то же время, контакты ГО, где могли бы подтвердить или опровергнуть слова Киви, указанные в открытых источниках не актуальны, а сайта в организации вообще нет.
Депутат Ілля Кива заявив, що його наукового керівника звільнили з роботи pic.twitter.com/FmR1KDRHp2— hromadske (@HromadskeUA) April 28, 2021
Предыстория:
- Нардеп от ОПЗЖ Кива защитил диссертацию кандидата наук по государственному управлению на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
- Защита состоялась 26 апреля в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости. На нем присутствовали неизвестные молодые люди, которые не пускали на мероприятие журналистов.
- Степень кандидата наук в дальнейшем может присвоить Министерство образования и науки.
- Если это произойдет, то Кива сможет получать надбавку к зарплате в размере 15%.
- Кива приложил к своей кандидатской диссертации справку с поддельной подписью, а среди подтверждений апробации своей работы указал несуществующие материалы научно-практических конференций.