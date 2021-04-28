Кива говорит, что его научного руководителя уволили после защиты

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива утверждает, что научного руководителя его кандидатской работы уволили после скандальной защиты нардепа, избранник обещает ему должность министра образования.

Источник: hromadske

Прямая речь: "Кто-то просто из-за своей самовлюбленности грязно отыгрывается на научных руководителях, на тех людях, которые дали мне возможность защитить диссертацию. Они просто выполняли свою работу.

Я ему сказал, чтобы он не переживал. Придем к власти – сделаю министром образования".

Детали: Научным руководителем Кивы был Владимир Гуровский. Указывается, что он работает первым заместителем директора Всеукраинской общественной организации "Центр исследований проблем публичного управления".

По словам нардепа, уволили Гуровского 28 апреля.

В то же время, контакты ГО, где могли бы подтвердить или опровергнуть слова Киви, указанные в открытых источниках не актуальны, а сайта в организации вообще нет.

Депутат Ілля Кива заявив, що його наукового керівника звільнили з роботи pic.twitter.com/FmR1KDRHp2 — hromadske (@HromadskeUA) April 28, 2021

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