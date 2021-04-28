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Общественный совет просит МОН обратить внимание на нарушения при защите Кивы

Среда, 28 апреля 2021, 12:41
Общественный совет просит МОН обратить внимание на нарушения при защите Кивы
Фото zagittya.com.ua

Общественный совет при Министерстве образования и науки просит МОН проверить информацию о нарушении открытости при защите кандидатской диссертации нардепа и аспиранта Ильи Кивы, а именно относительно недопуска журналистов на защиту.

Источник: решение общественного совета при МОН, предоставленное "Украинской правде" председателем совета Никитой Андреевым

Дословно: "Общественный совет просит Министерство образования и науки проверить соблюдение требований Положения о специализированном ученом совете во время защиты диссертации Кивы И.В. В случае подтверждения указанных нарушений, решение диссертационного совета Д 26. 891.02 Института подготовки кадров Государственной службы занятости Украины о предоставлении Киве И.В. звания кандидата наук по государственному управлению отменить, а деятельность этого совета остановить".

 

Детали: На заседании общественного совета присутствовали 24 из 35 членов. 22 человека проголосовали за такое решение, 2 – воздержались.

Предыстория:

  • Нардеп от ОПЗЖ Кива защитил диссертацию кандидата наук по государственному управлению на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
  • Защита состоялась 26 апреля в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости. На нем присутствовали неизвестные молодые люди, которые не пускали на мероприятие журналистов.
  • Кива приложил к своей кандидатской диссертации справку с поддельной подписью, а среди подтверждений апробации своей работы указал несуществующие материалы научно-практических конференций.
  • Степень кандидата наук в дальнейшем может присвоить Министерство образования и науки.
  • Если это произойдет, то Кива сможет получать надбавку к зарплате в размере 15%.

Ольга Кириленко, УП

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Темы: ОПЗЖМинобразованияобразование
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