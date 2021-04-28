Общественный совет просит МОН обратить внимание на нарушения при защите Кивы

Общественный совет при Министерстве образования и науки просит МОН проверить информацию о нарушении открытости при защите кандидатской диссертации нардепа и аспиранта Ильи Кивы, а именно относительно недопуска журналистов на защиту.

Источник: решение общественного совета при МОН, предоставленное "Украинской правде" председателем совета Никитой Андреевым

Дословно: "Общественный совет просит Министерство образования и науки проверить соблюдение требований Положения о специализированном ученом совете во время защиты диссертации Кивы И.В. В случае подтверждения указанных нарушений, решение диссертационного совета Д 26. 891.02 Института подготовки кадров Государственной службы занятости Украины о предоставлении Киве И.В. звания кандидата наук по государственному управлению отменить, а деятельность этого совета остановить".

Детали: На заседании общественного совета присутствовали 24 из 35 членов. 22 человека проголосовали за такое решение, 2 – воздержались.

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