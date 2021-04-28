Прокуратура показала фото військового авто, яке підірвалось на Донбасі

Луганська обласна прокуратура оприлюднила фотографії військового автомобіля, який 27 квітня підірвався в зоні Операції об’єднаних сил; кримінальне провадження розслідують за статтею теракт.

Джерело: Луганська обласна прокуратура у Facebook

Дослівно: "Розпочато кримінальне провадження за фактом підриву автомобіля українських військових в зоні проведення ООС. Подію кваліфіковано як терористичний акт, що призвів до загибелі людини (ч. 3 ст. 258 КК України)".

Деталі: Як видно з оприлюднених фото, машина згоріла вщент.

За даними слідства, 27 квітня близько 12:30 в районі населених пунктів Оріхове та Новотошківське Сєвєродонецького району Луганської області автомобіль Збройних сил України "ГАЗ-66" наїхав на невстановлений вибуховий пристрій.

Внаслідок вибуху один з українських військових загинув, ще 3 отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та осіб, які причетні до вчинення злочину.