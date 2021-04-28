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Прокуратура показала фото військового авто, яке підірвалось на Донбасі

Середа, 28 квітня 2021, 14:09
Фото прокуратури

Луганська обласна прокуратура оприлюднила фотографії військового автомобіля, який 27 квітня підірвався в зоні Операції об’єднаних сил; кримінальне провадження розслідують за статтею теракт.

Джерело: Луганська обласна прокуратура у Facebook

Дослівно: "Розпочато кримінальне провадження за фактом підриву автомобіля українських військових в зоні проведення ООС. Подію кваліфіковано як терористичний акт, що призвів до загибелі людини (ч. 3 ст. 258 КК України)". 

 

Деталі: Як видно з оприлюднених фото, машина згоріла вщент. 

 

За даними слідства, 27 квітня близько 12:30 в районі населених пунктів Оріхове та Новотошківське Сєвєродонецького району Луганської області автомобіль Збройних сил України "ГАЗ-66" наїхав на невстановлений вибуховий пристрій

Внаслідок вибуху один з українських військових загинув, ще 3 отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. 

 

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та осіб, які причетні до вчинення злочину.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіЛуганська областьвійна


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