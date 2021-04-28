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Прокуратура показала фото военной машины, которая подорвалась на Донбассе

Среда, 28 апреля 2021, 14:09
Прокуратура показала фото военной машины, которая подорвалась на Донбассе
Фото прокуратуры

Луганская областная прокуратура обнародовала фотографии военного автомобиля, который 27 апреля подорвался в зоне Операции объединенных сил; уголовное производство расследуют по статье теракт.

Источник: Луганская областная прокуратура в Facebook

Дословно: "Начато уголовное производство по факту подрыва автомобиля украинских военных в зоне проведения ООС. Событие квалифицированно как террористический акт, приведший к гибели человека (ч. 3 ст. 258 УК Украины)".

 

Детали: Как видно из обнародованных фото, машина сгорела полностью.

 

По данным следствия, 27 апреля около 12:30 в районе населенных пунктов Орехово и Новотошковское Северодонецкого района Луганской области автомобиль Вооруженных сил Украины "ГАЗ-66" совершил наезд на неустановленное взрывное устройство.

В результате взрыва один из украинских военных погиб, еще 3 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

 

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на ДонбассеЛуганская областьвойна
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