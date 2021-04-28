Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Прокуратура показала фото военной машины, которая подорвалась на Донбассе

Среда, 28 апреля 2021, 14:09
Фото прокуратуры

Луганская областная прокуратура обнародовала фотографии военного автомобиля, который 27 апреля подорвался в зоне Операции объединенных сил; уголовное производство расследуют по статье теракт.

Источник: Луганская областная прокуратура в Facebook

Дословно: "Начато уголовное производство по факту подрыва автомобиля украинских военных в зоне проведения ООС. Событие квалифицированно как террористический акт, приведший к гибели человека (ч. 3 ст. 258 УК Украины)".

 

Детали: Как видно из обнародованных фото, машина сгорела полностью.

 

По данным следствия, 27 апреля около 12:30 в районе населенных пунктов Орехово и Новотошковское Северодонецкого района Луганской области автомобиль Вооруженных сил Украины "ГАЗ-66" совершил наезд на неустановленное взрывное устройство.

В результате взрыва один из украинских военных погиб, еще 3 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

 

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеЛуганская областьвойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

Рада проведет два внеочередных заседания в четверг, хочет назначить министра

Кива говорит, что его научного руководителя уволили после защиты

Киев ослабляет карантин и запускает транспорт с 1 мая

Зеленский не против встретиться с Путиным в Ватикане

Войны с Украиной можно избежать – Лавров

За сутки 441 больной умер от COVID, 20 тысяч украинцев выздоровели

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
В зоне ООС автомобиль с военными подорвался на взрывчатке: есть погибший и пострадавшие
Наемники РФ 4 раза нарушили "тишину": использовали запрещенное оружие
Оккупанты проводят военные учения в ОРДЛО – СЦКК
Последние новости
14:22
Нардепы собирают подписи за отставку Степанова
14:16
МВД призывает не допустить провокации 2 мая в Одессе
14:14
Саммит Украина-ЕС могут перенести на осень
14:09
Прокуратура показала фото военной машины, которая подорвалась на Донбассе
13:57
Минцифра выпустила образовательный сериал о цифровых инструментах для журналистов
13:52
Правительство все же ужесточит некоторые меры карантинной безопасности на праздники
13:49
МИД РФ объявил о выдворении дипломатов Словакии и стран Балтии
13:36
Ученые придумали, как убить коронавирус меньше чем за секунду
13:35
Патрульный катер США зашел в Черное море
13:33
Кремль пока не получал предложения Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане - Песков
Все новости...