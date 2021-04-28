Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардепи зібрали голоси, щоб розглянути у Раді відставку Степанова

Середа, 28 квітня 2021, 14:22
Нардепи зібрали голоси, щоб розглянути у Раді відставку Степанова

Народні депутати зібрали підписи про позачергове засідання Верховної Ради, де розглянуть питання звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я.

Джерело: Twitter "Голосу", брифінг у Раді нардепа Ярослава Железняка

Пряма мова Железняка: "Перспектива того, що буде позачергове щодо звільнення Степанова стовідсоткова, тому що фракція "Голос" зібрала 150 підписів за постанову про винесення на позачергове засідання питання про звільнення Степанова з посади міністра охорони здоров'я".

Деталі: За словами нардепа, засідання будуть скликати у середині травня, після Великодніх свят.

Железняк розповів, близько 70 підписів належать нардепам від коаліції, тобто "слуг народу". 

Парламентар вважає, що Степанова мають звільнити, а на його місце уряд повинен внести заміну, або ж призначити виконувача обов'язків глави МОЗ.

Раніше в заголовку новини помилково стверджувалося, що нардепи зібрали голоси за відставку Степанова.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: СтепановВерховна РадазвільненняМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Степанов
Комаровський: Степанов – сильний міністр, він був на своєму місці
НАБУ закрило справу про закупівлю вакцин у часи Степанова
Ляшко скасував наказ Степанова про скандальну Наглядову раду для "Медзакупівель"
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: