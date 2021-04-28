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Нардепи збирають підписи за відставку Степанова

Середа, 28 квітня 2021, 14:22

Народні депутати зібрали підписи про позачергове засідання Верховної Ради, де розглянуть питання звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я.

Джерело: Twitter "Голосу", брифінг у Раді нардепа Ярослава Железняка

Пряма мова Железняка: "Перспектива того, що буде позачергове щодо звільнення Степанова стовідсоткова, тому що фракція "Голос" зібрала 150 підписів за постанову про винесення на позачергове засідання питання про звільнення Степанова з посади міністра охорони здоров'я".

Деталі: За словами нардепа, засідання будуть скликати у середині травня, після Великодніх свят.

Железняк розповів, близько 70 підписів належать нардепам від коаліції, тобто "слуг народу". 

Парламентар вважає, що Степанова мають звільнити, а на його місце уряд повинен внести заміну, або ж призначити виконувача обов'язків глави МОЗ.

Доповнюється...

Українська правда
Теми: СтепановВерховна РадазвільненняМОЗ


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