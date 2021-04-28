Народные депутаты собрали подписи о внеочередном заседании Верховной Рады, где рассмотрят вопрос увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Источник: Twitter "Голоса", брифинг в Раде нардепа Ярослава Железняка

Прямая речь Железняка: "Перспектива того, что будет внеочередное заседание об увольнении Степанова стопроцентная, потому что фракция "Голос" собрала 150 подписей за постановление о вынесении на внеочередное заседание вопроса об увольнении Степанова с должности министра здравоохранения".

Детали: По словам нардепа, заседание будут созывать в середине мая, после Пасхальных праздников.

Железняк рассказал, около 70 подписей принадлежат нардепам от коалиции, то есть "слуг народа".

Парламентарий считает, что Степанова должны уволить, а на его место правительство должно внести замену, или же назначить исполняющего обязанности главы Минздрава.

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