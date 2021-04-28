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Комітет рекомендує Раді схвалити скасування переведення годинників

Середа, 28 квітня 2021, 16:22

Комітет Верховної Ради з питань економічної політики рекомендував прийняти в другому повторному читанні законопроект №4201 про скасування переведення часу.

Джерело: заступник голови комітету нардеп "Слуги народу" Роксолана Підласа в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Комітет пропонує скасувати переведення годинників і залишитися на зимовому часі. На практиці якщо парламент прийме законопроект, це можна буде реалізувати після осіннього переведення часу. Тобто перестати переводити годинник з 2022 року, наприклад".

Що передувало: Верховна Рада проголосувала в першому читанні, але відправила на повторне доопрацювання законопроєкт, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук переконує, що "перехід на літній чи зимовий час негативно впливає на біоритми людини, а економічна доцільність переведення стрілок годинників не доведена".

Теми: Верховна Рада


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