Комитет рекомендует Раде принять закон об отмене перевода часов

Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики рекомендовал принять во втором повторном чтении законопроект №4201 об отмене перевода времени.

Источник: замглавы комитета нардеп "Слуги народа" Роксолана Пидласа в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Комитет предлагает отменить перевод часов и остаться на зимнем времени. На практике если парламент примет законопроект, это можно будет реализовать после осеннего перевода времени. То есть перестать переводить часы с 2022 года, например".

Что предшествовало: Верховная Рада проголосовала в первом чтении, но отправила на повторную доработку законопроект, предусматривающий отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот.

Первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук убеждал, что "переход на летнее или зимнее время негативно влияет на биоритмы человека, а экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана".