Арестович: Російський посадовець у ТКГ визнав територіальну цілісність України

Речник Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович розповів, що російський посадовець у ТКГ визнав територіальну цілісність і недоторканність України. Ім’я посадовця Арестович відмовився озвучити.

Джерело: Арестович на телеканалі "Україна 24"

Пряма мова: "Сьогодні відбувся дуже цікавий момент: вони (РФ – УП) зазвичай наполягають на тому, що Росія не сторона конфлікту, звісно, маєте справу з ОРДЛО.

Але. Сьогодні дуже поважна посадова особа російська включилася (не буду казати хто - дипломатичний етикет) і сказала наступне: що, звісно, ми визнаємо територіальну цілісність і недоторканність України.

І що, звісно, мови про "республіки" не йде, і звісно, що ми маємо виконувати Мінські домовленості, де є, наприклад, озброєні формування ОРДЛО, але нема ОРДЛО як суб’єкта. І що давайте в цьому "коридорі" рухатися далі".

Деталі: На зауваження в студїі, чи йдеться про представника від Росії Дмитра Козака, Арестович відповів, що не підтверджує цього і не спростовує.

За словами Арестовича, у нього виникло особисте враження, що росіянам чомусь потрібно домовитися, бо вони на засіданні в ТКГ були "дуже затяті", щоб встановити це перемир’я.

Передісторія: