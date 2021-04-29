Арестович: Російський посадовець у ТКГ визнав територіальну цілісність України
Речник Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович розповів, що російський посадовець у ТКГ визнав територіальну цілісність і недоторканність України. Ім’я посадовця Арестович відмовився озвучити.
Джерело: Арестович на телеканалі "Україна 24"
Пряма мова: "Сьогодні відбувся дуже цікавий момент: вони (РФ – УП) зазвичай наполягають на тому, що Росія не сторона конфлікту, звісно, маєте справу з ОРДЛО.
Але. Сьогодні дуже поважна посадова особа російська включилася (не буду казати хто - дипломатичний етикет) і сказала наступне: що, звісно, ми визнаємо територіальну цілісність і недоторканність України.
І що, звісно, мови про "республіки" не йде, і звісно, що ми маємо виконувати Мінські домовленості, де є, наприклад, озброєні формування ОРДЛО, але нема ОРДЛО як суб’єкта. І що давайте в цьому "коридорі" рухатися далі".
Деталі: На зауваження в студїі, чи йдеться про представника від Росії Дмитра Козака, Арестович відповів, що не підтверджує цього і не спростовує.
За словами Арестовича, у нього виникло особисте враження, що росіянам чомусь потрібно домовитися, бо вони на засіданні в ТКГ були "дуже затяті", щоб встановити це перемир’я.
Передісторія:
- 28 квітня відбулося загальне засідання ТКГ на рівні глав делегацій.
- Головною темою обговорення стала пропозиція повернутися до суворого дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню, додатковим аргументом для чого виступає настання Великодніх свят.
- Учасникам ТКГ не вдалося узгодити текст документа про запровадження "великоднього перемир'я", проте вони підтримали ідею та продовжать консультації.