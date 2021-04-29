Арестович: Российский чиновник в ТКГ признал территориальную целостность Украины
Спикер Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович рассказал, что российский чиновник в ТКГ признал территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Имя чиновника Арестович отказался озвучить.
Источник: Арестович на телеканале "Украина 24"
Прямая речь: "Сегодня произошел очень интересный момент: они (РФ - УП) обычно настаивают на том, что Россия не сторона конфликта, конечно, имеете дело с ОРДЛО.
Но. Сегодня очень важное должностное лицо российское включилось (не буду говорить кто - дипломатический этикет) и сказало следующее: что, конечно, мы признаем территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
И что, конечно, речи о "республиках" не идет, и конечно, мы должны выполнять Минские договоренности, где, например, вооруженные формирования ОРДЛО, но нет ОРДЛО как субъекта. И что давайте в этом "коридоре" двигаться дальше".
Детали: На замечание в студии, идет ли речь о представителе от России Дмитрии Козаке, Арестович ответил, что не подтверждает этого и не опровергает.
По словам Арестовича, у него возникло личное впечатление, что россиянам зачем-то нужно договориться, потому что они на заседании в ТКГ были "очень заядлые", чтобы установить это перемирие.
Предыстория:
- 28 апреля состоялось общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций.
- Главной темой обсуждения стало предложение вернуться к строгому соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, дополнительным аргументом для чего выступает наступление Пасхальных праздников.
- Участникам ТКГ не удалось согласовать текст документа о введении "пасхального перемирия", однако они поддержали идею и продолжат консультации.