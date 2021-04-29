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Арестович: Российский чиновник в ТКГ признал территориальную целостность Украины

Четверг, 29 апреля 2021, 03:21
Украина 24

Спикер Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович рассказал, что российский чиновник в ТКГ признал территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Имя чиновника Арестович отказался озвучить.

Источник: Арестович на телеканале "Украина 24"

Прямая речь: "Сегодня произошел очень интересный момент: они (РФ - УП) обычно настаивают на том, что Россия не сторона конфликта, конечно, имеете дело с ОРДЛО.

Но. Сегодня очень важное должностное лицо российское включилось (не буду говорить кто - дипломатический этикет) и сказало следующее: что, конечно, мы признаем территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

И что, конечно, речи о "республиках" не идет, и конечно, мы должны выполнять Минские договоренности, где, например, вооруженные формирования ОРДЛО, но нет ОРДЛО как субъекта. И что давайте в этом "коридоре" двигаться дальше".

Детали: На замечание в студии, идет ли речь о представителе от России Дмитрии Козаке, Арестович ответил, что не подтверждает этого и не опровергает.

По словам Арестовича, у него возникло личное впечатление, что россиянам зачем-то нужно договориться, потому что они на заседании в ТКГ были "очень заядлые", чтобы установить это перемирие.

Предыстория:

  • 28 апреля состоялось общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций.
  • Главной темой обсуждения стало предложение вернуться к строгому соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, дополнительным аргументом для чего выступает наступление Пасхальных праздников.
  • Участникам ТКГ не удалось согласовать текст документа о введении "пасхального перемирия", однако они поддержали идею и продолжат консультации.

Темы: ДонбассРосcияТКГ


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