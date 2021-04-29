У "Слузі народу” розкритикували марш націоналістів в Києві

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що марш у центрі Києва на честь дивізії СС "Галичина" може підпадати під ряд статей, зокрема щодо пропаганди тоталітарних режимів.

Джерело: брифінг Корнієнка у Верховній Раді

Пряма мова: "Погано ставлюсь, негативно. Я думаю, що там, якщо поліції попрацювати, то можна кваліфікувати пару статей про пропаганду тоталітарних режимів, нацистського режиму".

Деталі: Очільник партії також вважає, що організатори та учасники маршу вдавались до маніпуляцій, не згадуючи під час акції частинку "СС". Корнієнко каже, що тепер є підстава переглянути законодавство щодо масових зібрань. Оскільки організатори, за його ж словами , начебто заявляли, що "проведуть марш вишиванок, патріотичних сил, тобто все називалось не в контексті дивізії СС "Галичина".

Корнієнко припустив, що заявка про проведення акції до КМДА могла подаватись без згадування там дивізії СС "Галичина".

"Що робити, коли заявка на дитячий утрєнік, а приходять зіговать", – сказав керівник партії.

Він також додав, що, можливо, фракція висловиться з цього приводу на позачерговому засіданні Верховної Ради.

"Якщо вони не стидаються кричати прізвище нашого депутата Максима Бужанського, що ми окремо засуджуємо і про що ми окремо висловимось, і можливо буде виступ на позачерговому засіданні з приводу цієї інформації, то чому не казати всю інформацію, щоб суспільство було повністю проінформовано, що це за марш", – підсумував Корнієнко.

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Передісторія:

8 квітня в центрі Києва відбувся марш на честь дивізії СС "Галичина", у якому брали участь онуки ветеранів дивізії СС "Галичина", представники Суспільства майбутнього, Правого Сектора, ВО "Свобода", спілки ветеранів АТО, ініціативи Ukrainian military Honor.

23 вересня 2020 року Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення, що символіка дивізії СС "Галичина" не належить до нацистської.

Прославляння військ СС є неприпустимим для європейської країни, заявив голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович після маршу на честь СС "Галичина" у Києві.

Довідка: СС були парамілітарною організацією у складі збройних сил Німеччини напередодні і під час Другої світової війни. Штурмові загони Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії (Schutzstaffel der NSDAP) з'явилися у 1921 році, у 1925 році вони стали Захисними загонами, у 1934 році – окремою організацією, а в 1939-1945 роках СС (Waffen-SS) фукнціонували як військовий підрозділ і брали участь у Голокості.

Українська дивізія січових стрільців "Галичина" або 14-та гренадерська дивізія військ СС "Галичина" входила у склад військ Ваффен-СС Німеччини у 1943-1945 роках.

Вступаючи до лав німецьких збройних сил, українці розраховували на те, що отримають від німців військову підготовку і зброю, необхідні для боротьби за самостійну Україну. Паралельно діяла Українська повстанська армія (УПА).

СС "Галичина" у квітні 1945 року перетворили на 1-шу українську дивізію Української національної армії (УНА).

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