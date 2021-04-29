У "Слузі народу” розкритикували марш націоналістів в Києві
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що марш у центрі Києва на честь дивізії СС "Галичина" може підпадати під ряд статей, зокрема щодо пропаганди тоталітарних режимів.
Джерело: брифінг Корнієнка у Верховній Раді
Пряма мова: "Погано ставлюсь, негативно. Я думаю, що там, якщо поліції попрацювати, то можна кваліфікувати пару статей про пропаганду тоталітарних режимів, нацистського режиму".
Деталі: Очільник партії також вважає, що організатори та учасники маршу вдавались до маніпуляцій, не згадуючи під час акції частинку "СС". Корнієнко каже, що тепер є підстава переглянути законодавство щодо масових зібрань. Оскільки організатори, за його ж словами , начебто заявляли, що "проведуть марш вишиванок, патріотичних сил, тобто все називалось не в контексті дивізії СС "Галичина".
Корнієнко припустив, що заявка про проведення акції до КМДА могла подаватись без згадування там дивізії СС "Галичина".
"Що робити, коли заявка на дитячий утрєнік, а приходять зіговать", – сказав керівник партії.
Він також додав, що, можливо, фракція висловиться з цього приводу на позачерговому засіданні Верховної Ради.
"Якщо вони не стидаються кричати прізвище нашого депутата Максима Бужанського, що ми окремо засуджуємо і про що ми окремо висловимось, і можливо буде виступ на позачерговому засіданні з приводу цієї інформації, то чому не казати всю інформацію, щоб суспільство було повністю проінформовано, що це за марш", – підсумував Корнієнко.
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Створення дивізії "Галичина" як політичний проект та цивілізаційний вибір
Передісторія:
- 8 квітня в центрі Києва відбувся марш на честь дивізії СС "Галичина", у якому брали участь онуки ветеранів дивізії СС "Галичина", представники Суспільства майбутнього, Правого Сектора, ВО "Свобода", спілки ветеранів АТО, ініціативи Ukrainian military Honor.
- 23 вересня 2020 року Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення, що символіка дивізії СС "Галичина" не належить до нацистської.
- Прославляння військ СС є неприпустимим для європейської країни, заявив голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович після маршу на честь СС "Галичина" у Києві.
Довідка: СС були парамілітарною організацією у складі збройних сил Німеччини напередодні і під час Другої світової війни. Штурмові загони Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії (Schutzstaffel der NSDAP) з'явилися у 1921 році, у 1925 році вони стали Захисними загонами, у 1934 році – окремою організацією, а в 1939-1945 роках СС (Waffen-SS) фукнціонували як військовий підрозділ і брали участь у Голокості.
Українська дивізія січових стрільців "Галичина" або 14-та гренадерська дивізія військ СС "Галичина" входила у склад військ Ваффен-СС Німеччини у 1943-1945 роках.
Вступаючи до лав німецьких збройних сил, українці розраховували на те, що отримають від німців військову підготовку і зброю, необхідні для боротьби за самостійну Україну. Паралельно діяла Українська повстанська армія (УПА).
СС "Галичина" у квітні 1945 року перетворили на 1-шу українську дивізію Української національної армії (УНА).
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