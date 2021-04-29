В "Слуге народа" раскритиковали марш националистов в Киеве

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что марш в центре Киева в честь дивизии СС "Галичина" может подпадать под ряд статей, в частности по пропаганде тоталитарных режимов.

Источник: брифинг Корниенко в Верховной Раде

Прямая речь: "Плохо отношусь, негативно. Я думаю, что там, если полиции поработать, то можно квалифицировать пару статей о пропаганде тоталитарных режимов, нацистского режима".

Детали: Глава партии также считает, что организаторы и участники марша прибегали к манипуляциям, не упоминая во время акции частичку "СС". Корниенко говорит, что после акции есть основания пересмотреть законодательство о массовых собраниях. Поскольку организаторы, по словам нардепа, вроде заявляли, что "проведут марш вышиванок, патриотических сил, то есть все называлось не в контексте дивизии СС "Галичина".

По его словам, заявка о проведении акции в КГГА могла подаваться без упоминания там дивизии СС "Галичина".

"Что делать, когда заявка на детский утренник, а приходят зиговать", – сказал руководитель партии.

Он также добавил, что, возможно, фракция выскажется по этому поводу на внеочередном заседании Верховной Рады.

"Если они не стесняются кричать фамилию нашего депутата Максима Бужанского, что мы отдельно осуждаем и о чем мы отдельно выскажемся, и, возможно, будет выступление на внеочередном заседании по поводу этой информации, то почему не говорить всю информацию, чтобы общество было полностью проинформировано, что это за марш", – подытожил Корниенко.

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Создание дивизии "Галичина" как политический проект и цивилизационный выбор

Предыстория:

28 апреля в центре Киева прошел марш в честь дивизии СС "Галичина", в котором участвовали внуки ветеранов дивизии СС "Галичина", представители Общества будущего, Правого сектора, ВО "Свобода", союза ветеранов АТО, инициативы Ukrainian military Honor.

23 сентября 2020 года Шестой апелляционный административный суд принял решение, что символика дивизии СС "Галичина" не относится к нацистской.

Прославление войск СС недопустимо для европейской страны, заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович после марша в честь СС "Галичина" в Киеве.

Справка: СС были парамилитарной организацией в составе вооруженных сил Германии накануне и во время Второй мировой войны. Штурмовые отряды Национал-социалистической немецкой рабочей партии (Schutzstaffel der NSDAP) появились в 1921 году, в 1925 году они стали защитными отрядами, в 1934 году – отдельной организацией, а в 1939-1945 годах СС (Waffen-SS) фукнционировали как военный подразделение и участвовали в Холокосте.

Украинская дивизия сечевых стрельцов "Галичина" или 14-я гренадерская дивизия войск СС "Галичина" входила в состав войск Ваффен-СС Германии в 1943-1945 годах.

Вступая в ряды немецких вооруженных сил, украинцы рассчитывали на то, что получат от немцев военную подготовку и оружие, необходимые для борьбы за независимую Украину.

Параллельно действовала Украинская повстанческая армия (УПА).

СС "Галичина" в апреле 1945 года превратили в 1-ю украинскую дивизию Украинской национальной армии (УНА).

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