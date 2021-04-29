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Не тільки Ватикан: у Зеленського обговорюють кілька варіантів для зустрічі з Путіним

Четвер, 29 квітня 2021, 14:15
Не тільки Ватикан: у Зеленського обговорюють кілька варіантів для зустрічі з Путіним

В Офісі президента розглядають кілька варіантів можливої локації для проведення двосторонньої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Джерело: поінформовані співрозмовники "Української правди" в ОП, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує ТАСС

Деталі: За даними джерел УП, окрім Ватикану озвучувалися також варіанти Туреччини та Ізраїлю, а також австрійського Відня. Остаточного рішення немає - обговорюються різні майданчики для можливої зустрічі.

Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у четвер сказав, що "просунутися в підготовці зустрічі Путіна і Зеленського поки не вдалося". За його словами "напруженість на Донбасі залишається вищою за норму".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica сказав, що вважає Ватикан ідеальним місцем для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити встановлення миру на Донбасі.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона поки не отримувала офіційної пропозиції Зеленського провести зустріч із Путіним у Ватикані.

Чому це важливо: Після санкцій Ради національної безпеки та оборони проти кума Путіна нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука та ще низки рішень на захист інтересів України Росія помітно активізувала свої зусилля щодо ескалації напруги на сході України та під приводом навчань стягнула до українського кордону безпрецедентну кількість військових. Це змусило світ обговорювати можливість відкритого воєнного протистояння між РФ та Україною. 

Президент Зеленський вчергове наголосив, що Україна зацікавлена у мирному вирішенні ситуації на Донбасі дипломатичним шляхом т запропонував Путіну зустрітись "у будь-якій точці українського Донбасу", щоб "зупинити вбивчу математику майбутніх військових втрат". У Кремлі традиційно "відправили" президента України на "переговори" зі своїми маріонетками - керівниками так званих незаконних "республік". Також Путін запропонував Зеленському зустрітися в Москві "в будь-який зручний час" - говорити про відносини України та РФ, але відмовився обговорювати проблему Донбасу.

Українська правда

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Теми: Офіс президентаЗеленськийПутін
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