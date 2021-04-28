Кремль поки не отримував пропозиції Зеленського про зустріч із Путіним у Ватикані - Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона поки не отримувала офіційної пропозиції президента України Володимира Зеленського провести зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним у Ватикані.

Джерело: Пєсков, якого цитує російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Адже президент Зеленський сказав, що це могло б бути ідеальним місцем для зустрічі. Звичайно, про це поки офіційно не знає ні Ватикан, якщо ми правильно розуміємо, ні російська сторона. Ми поки не отримували ніякої офіційної інформації про те, що конкретизовано та сформульовано таку пропозицію".

Деталі: Пєскова також запитали, чи готовий президент РФ провести двосторонню зустріч не в Москві, а в якомусь іншому місці і готовий або він кудись їхати заради цього. "Готовий чи не готовий президент Путін кудись їхати, я не знаю", - заявив прессекретар.

За його словами, "поки слід виходити з того, що говорити з Росією про справи Донбасу потрібно в рамках Мінської четвірки, як про це сказав раніше Путін".

Пряма мова: "Сам Путін зазначив, що в разі готовності говорити щодо двосторонніх відносин, він буде радий бачити президента Зеленського в Москві. Інших поки конкретних формулювань ми не бачили".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica сказав, що вважає Ватикан ідеальним місцем для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити встановлення миру на Донбасі.

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