Не только Ватикан: у Зеленского обсуждают несколько вариантов для встречи с Путиным

В Офисе президента рассматривают несколько вариантов возможной локации для проведения двусторонней встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Источник: информированные собеседники "Украинской правды" в ОП, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС

Детали: По данным источников УП, кроме Ватикана озвучивались также варианты Турции и Израиля, а также австрийской Вены. Окончательного решения нет – обсуждаются разные площадки для возможной встречи.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в четверг сказал, что "продвинуться в подготовке встречи Путина и Зеленского пока не удалось". По его словам "напряженность на Донбассе остается выше нормы".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica сказал, что считает Ватикан идеальным местом для встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить установление мира на Донбассе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не получала официального предложения Зеленского провести встречу с Путиным в Ватикане.

Почему это важно: После санкций Совета национальной безопасности и обороны против кума Путина нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и еще ряда решений в защиту интересов Украины Россия заметно активизировала свои усилия по эскалации напряжения на востоке Украины и под предлогом учений стянула к украинской границе беспрецедентное количество военных. Это заставило мир обсуждать возможность открытого военного противостояния между РФ и Украиной.

Президент Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина заинтересована в мирном разрешении ситуации на Донбассе дипломатическим путем, и предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса", чтобы "остановить убийственную математику будущих военных потерь". В Кремле традиционно "отправили" президента Украины на "переговоры" со своими марионетками - руководителями так называемых незаконных "республик". Также Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве "в любое удобное время" - говорить об отношениях Украины и РФ, но отказался обсуждать проблему Донбасса.