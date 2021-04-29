Не только Ватикан: у Зеленского обсуждают несколько вариантов для встречи с Путиным

В Офисе президента рассматривают несколько вариантов возможной локации для проведения двусторонней встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Источник: информированные собеседники "Украинской правды" в ОП

Детали: По данным источников УП, кроме Ватикана озвучивались также варианты Турции и Израиля, а также австрийской Вены. Окончательного решения нет – обсуждаются разные площадки для возможной встречи.