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Не только Ватикан: у Зеленского обсуждают несколько вариантов для встречи с Путиным

Четверг, 29 апреля 2021, 14:15

В Офисе президента рассматривают несколько вариантов возможной локации для проведения двусторонней встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Источник: информированные собеседники "Украинской правды" в ОП

Детали: По данным источников УП, кроме Ватикана озвучивались также варианты Турции и Израиля, а также австрийской Вены. Окончательного решения нет – обсуждаются разные площадки для возможной встречи.

Украинская правда
Темы: Офис президентаЗеленскийПутин


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