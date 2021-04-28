Зеленський не проти зустрітись із Путіним у Ватикані

Президент Володимир Зеленський вважає, що Ватикан є ідеальним місцем для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити встановлення миру на Донбасі.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю для італійській газеті La Repubblica

Пряма мова: "Ватикан – справді ідеальне місце для діалогу про мир. Святий Престол – це ж глобальний моральний авторитет, який завжди ефективно виконує роль посередника, оскільки є неупередженим і викликає довіру всіх учасників конфлікту. Саме з цієї причини до Апостольської столиці часто в історії зверталися задля вирішення конфліктів між державами та розбудови мирного майбуття.

Це й авторитет, і щире бажання допомогти, і гарантії відповідальності. Папа Римський за своїм покликанням є пророком миру.

У цьому Ватикан відрізняється від інших світових гравців: він залишається виключно моральною силою і завжди діє незацікавленим чином, не маючи військово-політичних або економічних інтересів.

Посередник з таким авторитетом може надати тієї впевненості, якої не вистачає нашим спробам домовитись.

Звичайно, місце зустрічі має викликати довіру обох сторін. Тоді це буде ефективно, і ми дійсно зможемо говорити по суті".

Деталі: Президент впевнений, що зустріч із Путіним обов’язково відбудеться. Водночас він каже, що питання того, як досягти миру та як про це домовитись, є відкритими.

Пряма мова: "Це відкриті питання, і відповіді на них отримаємо, на мою думку, відразу після того, як почнуться прямі консультації між Офісом Президента України та Адміністрацією Президента Росії. Зі свого боку я всі відповідні розпорядження щодо організації консультацій керівникові Офісу Андрію Єрмаку вже віддав.

Зрозуміло, що справжнього прямого спілкування між Україною та Росією давно не було. Це, безумовно, не сприяє конструктивним перемовинам. Тож мені здається, що зустріч, для початку, має відбутися на території, яка уособлює мир та діалог.

На мій погляд, правильно підібране місце для проведення надзвичайно складного діалогу про мир посприяє вирішенню питання".

Що передувало: У жовтні минулого року голова Офісу президента Андрій Єрмак у Ватикані провів неафішовану зустріч тет-а-тет з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном.

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