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Загрози вторгнення РФ в Україну наразі немає, але небезпека є завжди - командувач ОС

П'ятниця, 30 квітня 2021, 15:49

Командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв каже, що наразі загрози вторгнення російських військ на територію України, але небезпека навколо українського кордону є завжди.

Джерело: інтерв’ю Наєва, оприлюднене пресцентром командування ОС ЗСУ 30 квітня

Пряма мова: "По всій протяжності державного кордону є небезпека та відповідна загроза. Щоб ми розуміли, загроза має певні ступені: є безпосередня загроза, є потенційна загроза… Тому, небезпека, кажучи військовою мовою, є навколо державного кордону завжди, але рівень загрози на даний час не несе за собою безпосередньо загрози вторгнення на територію України".

Деталі: Командувач зазначив, що командування розглядає і прораховує різні сценарії по всіх напрямках державного кордону.

Наєв зазначив, що всі плани, що є в наявності командування об’єднаних сил ЗСУ, передбачають застосування тільки Збройних сил України та інших складових сил безпеки і оборони України. "Інших сил, у тому числі держав наших партнерів, там  це не передбачено", - сказав генерал-лейтенант.

Передісторія:

  • Із березня ситуація на сході України загострилася, а Росія почала накопичувати війська поблизу кордонів України та в її окупованих частинах. Захід закликав РФ до деескалації. 
  • Українська розвідка, журналісти-розслідувачі та американський Білий дім заявляли, що з 2014 року – це найбільша військова присутність російської армії біля українського кордону.
  • 22 квітня Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.
  • Шойгу заявив, що раптова перевірка готовності військ Західного і Південного військових округів була проведена саме "у відповідь на загрозливу військову діяльність НАТО".
  • У Міноборони США наголосили, що поки зарано оцінювати заяви Москви про початок відведення російських військ від кордонів з Україною.

Українська правда
Теми: війнаРосіяармія


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