Загрози вторгнення РФ в Україну наразі немає, але небезпека є завжди - командувач ОС
Командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв каже, що наразі загрози вторгнення російських військ на територію України, але небезпека навколо українського кордону є завжди.
Джерело: інтерв’ю Наєва, оприлюднене пресцентром командування ОС ЗСУ 30 квітня
Пряма мова: "По всій протяжності державного кордону є небезпека та відповідна загроза. Щоб ми розуміли, загроза має певні ступені: є безпосередня загроза, є потенційна загроза… Тому, небезпека, кажучи військовою мовою, є навколо державного кордону завжди, але рівень загрози на даний час не несе за собою безпосередньо загрози вторгнення на територію України".
Деталі: Командувач зазначив, що командування розглядає і прораховує різні сценарії по всіх напрямках державного кордону.
Наєв зазначив, що всі плани, що є в наявності командування об’єднаних сил ЗСУ, передбачають застосування тільки Збройних сил України та інших складових сил безпеки і оборони України. "Інших сил, у тому числі держав наших партнерів, там це не передбачено", - сказав генерал-лейтенант.
Передісторія:
- Із березня ситуація на сході України загострилася, а Росія почала накопичувати війська поблизу кордонів України та в її окупованих частинах. Захід закликав РФ до деескалації.
- Українська розвідка, журналісти-розслідувачі та американський Білий дім заявляли, що з 2014 року – це найбільша військова присутність російської армії біля українського кордону.
- 22 квітня Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.
- Шойгу заявив, що раптова перевірка готовності військ Західного і Південного військових округів була проведена саме "у відповідь на загрозливу військову діяльність НАТО".
- У Міноборони США наголосили, що поки зарано оцінювати заяви Москви про початок відведення російських військ від кордонів з Україною.