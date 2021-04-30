Загрози вторгнення РФ в Україну наразі немає, але небезпека є завжди - командувач ОС

Командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв каже, що наразі загрози вторгнення російських військ на територію України, але небезпека навколо українського кордону є завжди.

Джерело: інтерв’ю Наєва, оприлюднене пресцентром командування ОС ЗСУ 30 квітня

Пряма мова: "По всій протяжності державного кордону є небезпека та відповідна загроза. Щоб ми розуміли, загроза має певні ступені: є безпосередня загроза, є потенційна загроза… Тому, небезпека, кажучи військовою мовою, є навколо державного кордону завжди, але рівень загрози на даний час не несе за собою безпосередньо загрози вторгнення на територію України".

Деталі: Командувач зазначив, що командування розглядає і прораховує різні сценарії по всіх напрямках державного кордону.

Наєв зазначив, що всі плани, що є в наявності командування об’єднаних сил ЗСУ, передбачають застосування тільки Збройних сил України та інших складових сил безпеки і оборони України. "Інших сил, у тому числі держав наших партнерів, там це не передбачено", - сказав генерал-лейтенант.

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