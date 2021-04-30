Угрозы вторжения РФ в Украину пока нет, но опасность есть всегда - командующий ОС

Командующий объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев говорит, что сейчас угрозы вторжения российских войск на территорию Украины нет, но опасность вокруг украинской границы остается всегда.

Источник: интервью Наев, опубликованное пресс-центром командования ОС ВСУ 30 апреля

Прямая речь: "По всей протяженности государственной границы есть опасность и соответствующая угроза. Чтобы мы понимали, угроза имеет определенные степени: есть непосредственная угроза, потенциальная угроза... Поэтому, опасность, говоря военным языком, есть вокруг государственной границы всегда, но уровень угрозы на настоящее время не влечет за собой непосредственно угрозу вторжения на территорию Украины".

Детали: Командующий отметил, что командование рассматривает и просчитывает различные сценарии по всем направлениям государственной границы.

Наев отметил, что все планы, которые есть в наличии командования объединенных сил ВСУ, предусматривают применение только Вооруженных сил Украины и других составляющих сил безопасности и обороны Украины. "Других сил, в том числе государств наших партнеров, там это не предусмотрено", - сказал генерал-лейтенант.