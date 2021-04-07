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Венедіктова підписала підозру брату Вовка

Середа, 7 квітня 2021, 11:46
Венедіктова підписала підозру брату Вовка

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру брату голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрію Зонтову та ще одному адвокату, якого НАБУ затримало при отриманні хабаря для подальшої його передачі суддям ОАСК.

Джерело: Венедіктова у Facebook

Пряма мова: "Буквально годину тому я підписала повідомлення про підозру двом горе-ділкам, які називають себе адвокатами. Вони надавали, як їм здавалось, адвокатські послуги, однак на думку детективів НАБУ і прокурорів САП, з якими я цілком згодна, така правова допомога - пряма дорога на лаву підсудних".

Деталі: Як уточнили УП в Офісі генпрокурора, затриманим підписано підозру в підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 КК України).

Венедіктова нагадала, що 6 квітня детективи і прокурори затримали в порядку ст. 208 КПК України "на гарячому" двох адвокатів при отриманні 100 тисяч доларів США з метою подальшої передачі цих коштів суддям ОАСК. За ці гроші "адвокати" обіцяли ліквідатору товариства допомогти винести "зручне" судове рішення. 

У одного з адвокатів, який є братом голови ОАСК, під час проведення слідчих дій були виявлені і вилучені чималі суми грошових коштів: 80 тисяч доларів США (частина неправомірної  вигоди), 3 мільйони 700 тисяч доларів США, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів стерлінгів, 230 тисяч гривень. 

Передісторія:

  • 6 квітня Антикорупційні органи повідомили, що викрили на отриманні $100 тисяч хабаря двох адвокатів, які обіцяли вирішити питання в судовому позові через скандального голову ОАСК Павла Вовка. За словами НАБУ один із них - "близький родич" Вовка.
  • За даними ЗМІ, це – брат Павла Вовка Юрій Зонтов.
  • Сам суддя Вовк, який ігнорує повістки в суд у своїй кримінальній справі, заявив, що ніякого відношення до обшуків ні він, ні ОАСК не мають. Він назвав дії НАБУ "помстою і провокацією".

Українська правда

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Теми: Павло Вовк НАБУОфіс генпрокурора
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