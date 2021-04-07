Тюрма за брехню в деклараціях: "слуга народу" сфальсифікував рішення комітету – ЦПК

Центр протидії корупції заявляє, що депутат від "Слуги народу" та голова правоохоронного комітету Верховної Ради Денис Монастирський сфальсифікував рішення комітету щодо законопроєкту про тюрму за брехню в деклараціях.

Джерело: ЦПК

Дослівно: "4 березня… Монастирський звернувся листом до спікера Дмитра Разумкова із проханням відправити законопроект 4651 (яким посилюється відповідальність за брехню в декларації), до Венеціанської комісії для отримання їхнього експертного висновку. Однак такого рішення профільний комітет щодо законопроєкту не приймав. Таким чином депутати намагаються затягнути із посиленням відповідальності за брехню в деклараціях".

Деталі: Монастирський писав, що "на засіданні 3 березня (протокол №62) Комітет з питань правоохоронної діяльності розглянув вказаний законопроєкт та вирішив рекомендувати ВР прийняти його в першому читанні за основу та рекомендувати голові ВР звернутися до Венеційської комісії з проханням надати експертний висновок щодо цього законопроєкту".

Після цього листа, 12 березня Разумков звернувся до президента Венеціанської комісії з проханням надати експертний висновок щодо цього законопроєкту.

Але ЦПК наголошує, що на засіданні правоохоронного комітету 3 березня питання про направлення законопроєкту 4651 до Венеціанської комісії на голосування не ставилось.

На думку експерта ЦПК Антона Марчука, Монастирський та Разумков "зробили все, аби не розглянути цей законопроєкт до закінчення періоду декларування за 2020 рік".

ЦПК зазначає, що на засіданні 3 березня обговорювали три законопроєкти щодо брехні у декларації, але по жодному з них не ставилось на голосування питання про направлення до Венеціанської комісії.

Для довідки: Законопроєкт 4651 передбачає відновлення покарання у вигляді ув’язнення за брехню в декларації, яке раніше скасував Конституційний суд.

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