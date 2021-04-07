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Зеленський 8 квітня відвідає Донбас – ЗМІ 

Середа, 7 квітня 2021, 20:18
Зеленський 8 квітня відвідає Донбас – ЗМІ 

Президент Володимир Зеленський 8 квітня здійснить поїздку на Донбас.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"  

Деталі: Відповідну інформацію агентству повідомив співрозмовник, близький до Офісу президента. 

Окрім того, що візит точно відбудеться, ніякої інформації про деталі поїздки більше не розголошують. 

Чому це важливо: З кінця березня на Донбасі спостерігається загострення. Збройні формування РФ вдаються до постійних провокацій та порушень режиму припинення вогню. Лише 26 березня внаслідок обстрілів біля Шумів загинули четверо українських захисників. 

Окрім того, Росія перекидає до українського кордону свої війська, на що вже відреагували міжнародні партнери. 

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський заявляє, що попри загострення на Донбасі й активізацію російських військ біля українського кордону, Україна продовжить прагнути припинення вогню на сході.
  • У президента 1 квітня відбулася таємна нарада щодо загострення на Донбасі та можливого нападу Росії на територію України.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийДонбас
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