Зеленський 8 квітня відвідає Донбас – ЗМІ 

Президент Володимир Зеленський 8 квітня здійснить поїздку на Донбас.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Відповідну інформацію агентству повідомив співрозмовник, близький до Офісу президента.

Окрім того, що візит точно відбудеться, ніякої інформації про деталі поїздки більше не розголошують.

Чому це важливо: З кінця березня на Донбасі спостерігається загострення. Збройні формування РФ вдаються до постійних провокацій та порушень режиму припинення вогню. Лише 26 березня внаслідок обстрілів біля Шумів загинули четверо українських захисників.

Окрім того, Росія перекидає до українського кордону свої війська, на що вже відреагували міжнародні партнери.

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