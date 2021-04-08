Дитина, яка підірвалася на Донбасі, знайшла вибухівку в дворі – Арестович

За версією української делегації у Тристоронній контактній групі 5-річна дитина на Донбасі загинула від вибухового пристрою, який знайшла у дворі

Джерело: речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович у ефірі "Громадського радіо"

Пряма мова Арестовича: "За нашою версією, дитина загинула від вибухового пристрою, який знайшла у дворі.

Це свідчить про те, що російська сторона мало того, що окупувала нашу землю, вона там розкидує небезпечні вибухові пристрої, штатні або нештатні, через які гинуть громадяни України, в тому числі 5-річна дитина".

Деталі: Зазначається, що загибель дитина та поранення цивільної людини будуть обговорювати на засіданні ТКГ 13-14 квітня.

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