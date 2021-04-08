Дитина, яка підірвалася на Донбасі, знайшла вибухівку в дворі – Арестович
Четвер, 8 квітня 2021, 12:12
За версією української делегації у Тристоронній контактній групі 5-річна дитина на Донбасі загинула від вибухового пристрою, який знайшла у дворі
Джерело: речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович у ефірі "Громадського радіо"
Пряма мова Арестовича: "За нашою версією, дитина загинула від вибухового пристрою, який знайшла у дворі.
Це свідчить про те, що російська сторона мало того, що окупувала нашу землю, вона там розкидує небезпечні вибухові пристрої, штатні або нештатні, через які гинуть громадяни України, в тому числі 5-річна дитина".
Деталі: Зазначається, що загибель дитина та поранення цивільної людини будуть обговорювати на засіданні ТКГ 13-14 квітня.
Передісторія:
- Підтримувані Росією бойовики на Донбасі звинуватили українських військових у вбивстві дитини за допомогою безпілотника.
- Українська сторона Спільного центру з контролю та координації просила Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ перевірити цю інформацію.
- ОБСЄ поспілкувалася телефоном з бабусею загиблого 5-річного хлопчика в селі Олександрівське.