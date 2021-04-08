Росія готова стати на захист жителів Донбасу – адміністрація Путіна

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив: якщо Київ почне бойові дії на Донбасі, то це стане "початком кінця України", оскільки Росія готова захищати жителів регіону.

Джерело: РИА Новости

Пряма мова: "Все залежить від того, який масштаб буде пожежі. Якщо там буде, як каже наш президент, влаштована Сребрениця, мабуть, змушені будемо встати на захист".

Деталі: За словами Козака, зараз на Донбасі є "загартовані в боях озброєні формування", які здатні тримати оборону, і необхідності захищати поки немає. Але, він додав, що "все залежить від іншої сторони".

За словами Козака, Росія не прагне "різати суверенітет" України або захоплювати її території, а "зацікавлена ​​в стабільній державі біля своїх кордонів".

Він також заявив, що не бачить зв'язку між поїздкою президента України Володимира Зеленського на Донбас і загостренням у регіоні. За словами Козака, "це один з елементів інформаційної роботи, піар-активності, яку проводять всі політики, включаючи Зеленського".

Заступник глави адміністрації президента РФ також вважає, що у Києва немає намірів "розв'язувати повномасштабний конфлікт" на Донбасі, а те, що відбувається на сході України, він назвав "піар-діями, які супроводжуються імітацією військової загрози".

На думку Козака, конфлікт на Донбасі можна врегулювати за рік, якщо "діяти послідовно і дотримуватися раніше досягнутих домовленостей".

Чому це важливо: З кінця березня на Донбасі спостерігається загострення. Збройні формування РФ вдаються до постійних провокацій та порушень режиму припинення вогню. Вранці 8 квітня російсько-окупаційні війська вбили бійця ОС, це 11-та втрата за два тижні.

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