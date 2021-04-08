Росія готова стати на захист жителів Донбасу – адміністрація Путіна
Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив: якщо Київ почне бойові дії на Донбасі, то це стане "початком кінця України", оскільки Росія готова захищати жителів регіону.
Джерело: РИА Новости
Пряма мова: "Все залежить від того, який масштаб буде пожежі. Якщо там буде, як каже наш президент, влаштована Сребрениця, мабуть, змушені будемо встати на захист".
Деталі: За словами Козака, зараз на Донбасі є "загартовані в боях озброєні формування", які здатні тримати оборону, і необхідності захищати поки немає. Але, він додав, що "все залежить від іншої сторони".
За словами Козака, Росія не прагне "різати суверенітет" України або захоплювати її території, а "зацікавлена в стабільній державі біля своїх кордонів".
Він також заявив, що не бачить зв'язку між поїздкою президента України Володимира Зеленського на Донбас і загостренням у регіоні. За словами Козака, "це один з елементів інформаційної роботи, піар-активності, яку проводять всі політики, включаючи Зеленського".
Заступник глави адміністрації президента РФ також вважає, що у Києва немає намірів "розв'язувати повномасштабний конфлікт" на Донбасі, а те, що відбувається на сході України, він назвав "піар-діями, які супроводжуються імітацією військової загрози".
На думку Козака, конфлікт на Донбасі можна врегулювати за рік, якщо "діяти послідовно і дотримуватися раніше досягнутих домовленостей".
Чому це важливо: З кінця березня на Донбасі спостерігається загострення. Збройні формування РФ вдаються до постійних провокацій та порушень режиму припинення вогню. Вранці 8 квітня російсько-окупаційні війська вбили бійця ОС, це 11-та втрата за два тижні.
Передісторія:
- 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронезьку області РФ та до окупованого Криму.
- 1 квітня українська розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України, а президент Володимир Зеленський провів таємну нараду щодо загострення на Донбасі та можливого нападу Росії.
- Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як 26 березня окупанти на Донбасі вбили чотирьох українських військових, а Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.
- Посли країн-членів НАТО 1 квітня провели термінову зустріч у Брюсселі, щоб обговорити нещодавній сплеск насильства на Донбасі та накопичення російських військ біля українських кордонів.
- Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) знайшла відео, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку, при цьому маскує її номерні знаки. А згодом виявила також польовий табір російських військ у Воронезькій області – за 150-250 км від українського кордону. СІТ дійшла до висновку, що диспозиція російських сил "носить скоріше наступальний, ніж оборонний характер".
- Пізніше у Кремлі заявили, що пересування російської армії уздовж кордонів з Україною не повинно викликати занепокоєння інших країн, оскільки РФ не становить загрози для них.