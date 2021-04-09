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У Кремлі назвали Україну "вибухонебезпечною" і полякали Сребреницею 

П'ятниця, 9 квітня 2021, 14:04
У Кремлі назвали Україну вибухонебезпечною і полякали Сребреницею 
RBK.RU

У Кремлі заявили, що Україна "вибухонебезпечний регіон" і що в разі бойових дій там можлива людська катастрофа схожа на Сребреницю.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, російське видання "ТАСС", "РИА Новости"

Пряма мова: "Зараз, на жаль, Україна знову перетворюється в потенційно дуже нестабільний регіон. І, звичайно, будь-яка країна, яка має біля своїх кордонів нестабільний регіон, небезпечний, вибухонебезпечний регіон, звичайно, країна вживає необхідних заходів для забезпечення власної безпеки...

У разі початку бойових дій і в разі потенційного повторення там людської катастрофи, схожої на Сребреницю, про що вже говорив, до речі, президент РФ Володимир Путін, ні одна країна світу не залишиться в стороні".

Деталі: Про це Пєсков заявив, відповідаючи на питання, що відповів Путін на заклик Меркель відмовитися від стягнення військ біля кордонів з Україною.

За словами Пєскова, ескалація на Донбасі стала причиною стягнення військ на кордон з Україною: "Зростання напруженості, ескалація напруженості на південному сході України обумовлює ті заходи, які Росія приймає для забезпечення своєї безпеки".

При цьому, він заявив, що РФ не несе загрозу жодній країні світу і що "навряд чи варто пояснювати комусь точні параметри" російських військових угруповань на російській території.

Передісторія:

  • 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронезьку області РФ та до окупованого Криму.
  • 1 квітня українська розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України, а президент Володимир Зеленський провів таємну нараду щодо загострення на Донбасі та можливого нападу Росії. 
  • Росія запевняє, що "нікому не погрожує". Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив: якщо Київ почне бойові дії на Донбасі, то це стане "початком кінця України", оскільки Росія готова захищати жителів регіону.
  • Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи останні заяви Козака, заявив, що російська машина пропаганди працює "на посилення напруження ситуації і на посилення тиску".
  • Білий дім констатував, що військова присутність РФ біля кордонів України найвища з 2014 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяУкраїна
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