У Кремлі назвали Україну "вибухонебезпечною" і полякали Сребреницею
У Кремлі заявили, що Україна "вибухонебезпечний регіон" і що в разі бойових дій там можлива людська катастрофа схожа на Сребреницю.
Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, російське видання "ТАСС", "РИА Новости"
Пряма мова: "Зараз, на жаль, Україна знову перетворюється в потенційно дуже нестабільний регіон. І, звичайно, будь-яка країна, яка має біля своїх кордонів нестабільний регіон, небезпечний, вибухонебезпечний регіон, звичайно, країна вживає необхідних заходів для забезпечення власної безпеки...
У разі початку бойових дій і в разі потенційного повторення там людської катастрофи, схожої на Сребреницю, про що вже говорив, до речі, президент РФ Володимир Путін, ні одна країна світу не залишиться в стороні".
Деталі: Про це Пєсков заявив, відповідаючи на питання, що відповів Путін на заклик Меркель відмовитися від стягнення військ біля кордонів з Україною.
За словами Пєскова, ескалація на Донбасі стала причиною стягнення військ на кордон з Україною: "Зростання напруженості, ескалація напруженості на південному сході України обумовлює ті заходи, які Росія приймає для забезпечення своєї безпеки".
При цьому, він заявив, що РФ не несе загрозу жодній країні світу і що "навряд чи варто пояснювати комусь точні параметри" російських військових угруповань на російській території.
Передісторія:
- 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронезьку області РФ та до окупованого Криму.
- 1 квітня українська розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України, а президент Володимир Зеленський провів таємну нараду щодо загострення на Донбасі та можливого нападу Росії.
- Росія запевняє, що "нікому не погрожує". Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив: якщо Київ почне бойові дії на Донбасі, то це стане "початком кінця України", оскільки Росія готова захищати жителів регіону.
- Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи останні заяви Козака, заявив, що російська машина пропаганди працює "на посилення напруження ситуації і на посилення тиску".
- Білий дім констатував, що військова присутність РФ біля кордонів України найвища з 2014 року.