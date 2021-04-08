У Зеленського кажуть, що вже не дивуются погрозам Москви

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи останні заяви заступника глави адміністрації президента РФ Дмитра Козака, заявив, що російська машина пропаганди працює "на посилення напруження ситуації і на посилення тиску".

Джерело: коментар Подоляка наданий "Українській правді" з ОП

Пряма мова Подоляка: "Ось чому нас точно вже не здивувати, так це погрозливою риторикою з Москви. Для чого це їм потрібно? Дуже просто: їх машина пропаганди працює на посилення напруження ситуації і на посилення тиску. Важливо розуміти: це тиск не тільки на Україну, а й на інших учасників Нормандського формату, на всі ті країни, які підтримують нашу територіальну цілісність".

"Україна точно не зацікавлена ​​в будь-якої ескалації військового протистояння. Наша армія готова до будь-якого розвитку подій, але державний пріоритет залишається незмінним - це завжди ставка на пошук дипломатичного рішення для припинення війни.

Україна цінує кожне життя своїх громадян і тому для нас загострення ситуації на Донбасі - це дійсно серйозно. Це не риторика, що не пропаганда, і не дипломатичні ігри. А ось те, що Росія використовує загибель людей для чергових політичних маніпуляцій, - весь світ чітко бачить".

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