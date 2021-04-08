Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Зеленського кажуть, що вже не дивуются погрозам Москви

Четвер, 8 квітня 2021, 18:43

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи останні заяви заступника глави адміністрації президента РФ Дмитра Козака, заявив, що російська машина пропаганди працює "на посилення напруження ситуації і на посилення тиску".

Джерело: коментар Подоляка наданий "Українській правді" з ОП

Пряма мова Подоляка: "Ось чому нас точно вже не здивувати, так це погрозливою риторикою з Москви. Для чого це їм потрібно? Дуже просто: їх машина пропаганди працює на посилення напруження ситуації і на посилення тиску. Важливо розуміти: це тиск не тільки на Україну, а й на інших учасників Нормандського формату, на всі ті країни, які підтримують нашу територіальну цілісність".

"Україна точно не зацікавлена ​​в будь-якої ескалації військового протистояння. Наша армія готова до будь-якого розвитку подій, але державний пріоритет залишається незмінним - це завжди ставка на пошук дипломатичного рішення для припинення війни.

Україна цінує кожне життя своїх громадян і тому для нас загострення ситуації на Донбасі - це дійсно серйозно. Це не риторика, що не пропаганда, і не дипломатичні ігри. А ось те, що Росія використовує загибель людей для чергових політичних маніпуляцій, - весь світ чітко бачить".

Передісторія:

  • У четвер заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив: якщо Київ почне бойові дії на Донбасі, то це стане "початком кінця України", оскільки Росія готова захищати жителів регіону.
  • 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчаку Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронезьку області РФ та до окупованого Криму.
  • 1 квітня українська розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України, а президент Володимир Зеленський провів таємну нарадущодо загострення на Донбасі та можливого нападу Росії. 
  • Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовністьнайвищого рівня після того, як 26 березня окупанти на Донбасі вбили чотирьох українських військових, а Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.

Українська правда
Теми: РосіяДонбасООС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум

Меркель зажадала від Путіна припинити військове нарощення біля України

фотоЗеленський на передовій пообідав з бійцями та роздав подарунки

Росія готова стати на захист жителів Донбасу – адміністрація Путіна

Путін у розмові з Меркель звинуватив Київ у загостренні на Донбасі

Уряд змінив умови перетину кордону: українцям дали більше часу на ПЛР-тест

Усі новини...
Росія
Резніков назвав умову, за якої Україна постачатиме воду в Крим
У РФ просять Словаччину повернути партію "Спутник V" через "порушення контракту"
Меркель зажадала від Путіна припинити військове нарощення біля України
Останні новини
20:25
Київрада розширила пільги для бізнесу та дозволила безкоштовно паркуватися на час карантину
20:24
До викрадення Чауса можуть бути причетні українські розвідники – ЗМІ
20:07
Парламент Молдови розгляне створення комісії для з’ясування обставин викрадення Чауса
19:38
Нацбанк продовжив послаблення офіційного курсу гривні
19:28
На Херсонщині формують підрозділи з 4 тисяч військових
19:27
Резніков назвав умову, за якої Україна постачатиме воду в Крим
19:12
За перші ліцензії на зали гральних автоматів сплатили 18 мільйонів
18:53
У РФ просять Словаччину повернути партію "Спутник V" через "порушення контракту"
18:49
Заступник Шевченка: НБУ не буде стримувати курс гривні
18:46
Facebook хоче маркуватиме "сатиричні сторінки" для зручності користувачів
Усі новини...