За адвоката, якого арештували разом із братом Вовка, внесли 3 млн застави
П'ятниця, 9 квітня 2021, 17:01
За адвоката Юрія Донця, якого підозрюють в отриманні $100 тисяч хабаря спільно з братом голови Окружного адмінсуду Юрієм Зонтовим, внесли 2,95 мільйона гривень застави.
Джерело: коментар "Українській правді" очільниці відділу комунікацій Вищого антикорпуційного суду Олесі Чемерис
Деталі: Чемерис підтвердила, що пообіді 9 квітня фізична особа внесла за одного із підозрюваних( якому суд визначив меншу заставу) повну суму застави - 2 мільйони 951 тисячу гривень".
Передісторія:
- Вранці 9 квітня суд відправив Донця під арешт з можливістю внесення 2,95 мільйона гривень застави. А брата голови Окружного адмінсуду Павла Вовка – Юрія Зонтова – під варту до 4 червня з альтернативою застави – 35 млн 185 тисяч гривень.
- 6 квітня антикорупційні органи викрили на отриманні $100 тисяч хабарядвох адвокатів, які обіцяли вирішити питання в судовому позові через голову ОАСК Павла Вовка.
- Як стало відомо, один з адвокатів – брат Вовка Юрій Зонтов. Він є співробітником Служби зовнішньої розвідки (на час досудового розслідування відсторонений від посади).
Українська правда