За адвоката, якого арештували разом із братом Вовка, внесли 3 млн застави

За адвоката Юрія Донця, якого підозрюють в отриманні $100 тисяч хабаря спільно з братом голови Окружного адмінсуду Юрієм Зонтовим, внесли 2,95 мільйона гривень застави.

Джерело: коментар "Українській правді" очільниці відділу комунікацій Вищого антикорпуційного суду Олесі Чемерис

Деталі: Чемерис підтвердила, що пообіді 9 квітня фізична особа внесла за одного із підозрюваних( якому суд визначив меншу заставу) повну суму застави - 2 мільйони 951 тисячу гривень".

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