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За адвоката, якого арештували разом із братом Вовка, внесли 3 млн застави

П'ятниця, 9 квітня 2021, 17:01
За адвоката, якого арештували разом із братом Вовка, внесли 3 млн застави

За адвоката Юрія Донця, якого підозрюють в отриманні $100 тисяч хабаря спільно з братом голови Окружного адмінсуду Юрієм Зонтовим, внесли 2,95 мільйона гривень застави.

Джерело: коментар "Українській правді" очільниці відділу комунікацій Вищого антикорпуційного суду Олесі Чемерис

Деталі: Чемерис підтвердила, що пообіді 9 квітня фізична особа внесла за одного із підозрюваних( якому суд визначив меншу заставу) повну суму застави - 2 мільйони 951 тисячу гривень".  

Передісторія:

  • Вранці 9 квітня суд відправив Донця під арешт з можливістю внесення 2,95 мільйона гривень застави. А брата голови Окружного адмінсуду Павла Вовка – Юрія Зонтова – під варту до 4 червня з альтернативою застави – 35 млн 185 тисяч гривень.
  • 6 квітня антикорупційні органи викрили на отриманні $100 тисяч хабарядвох адвокатів, які обіцяли вирішити питання в судовому позові через голову ОАСК Павла Вовка.
  • Як стало відомо, один з адвокатів – брат Вовка Юрій Зонтов. Він є співробітником Служби зовнішньої розвідки (на час досудового розслідування відсторонений від посади).

Українська правда

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Теми: Павло Вовк суд
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