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“Талібан” оголосив про тимчасове припинення вогню

Понеділок, 10 травня 2021, 04:06
“Талібан” оголосив про тимчасове припинення вогню
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"Талібан" з цього тижня буде дотримуватися триденного припинення вогню в Афганістані у зв'язку з мусульманським релігійним святом Рамазан-байрам.

Джерело: Reuters з посиланням на представника "Талібану" Мохаммада Наїма

Деталі: Всім моджахедам дали вказівку зупинити наступальні операції. Представники афганського президента Ашрафа Гані не змогли відразу прокоментувати, чи будуть вони дотримуватися припинення вогню.

Рамазан-байрам почнеться в середу або четвер на цьому тижні, в залежності від місяця.

Оголошення про припинення вогню було оголошено через два дні після вибухів біля школи афганської столиці Кабула, в результаті яких загинули щонайменше 68 осіб, більшість з яких – учні. Понад 165 осіб отримали поранення. Жодна група не взяла на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо:

  • Кабул знаходиться в стані підвищеної готовності з тих пір, як в минулому місяці Вашингтон оголосив про плани виведення всіх американських військ до 11 вересня, а не 1 травня, як було домовлено раніше.
  • "Талібан" пригрозив атакувати війська США і НАТО, тому що 1 травня збіг термін для повного виведення іноземних військ.
  • Афганські офіційні особи заявили, що після цієї заяви таліби активізували атаки по всій країні.

"Українська правда" у Threads

Теми: Близький СхідАфганістан
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