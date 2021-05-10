“Талібан” оголосив про тимчасове припинення вогню
"Талібан" з цього тижня буде дотримуватися триденного припинення вогню в Афганістані у зв'язку з мусульманським релігійним святом Рамазан-байрам.
Джерело: Reuters з посиланням на представника "Талібану" Мохаммада Наїма
Деталі: Всім моджахедам дали вказівку зупинити наступальні операції. Представники афганського президента Ашрафа Гані не змогли відразу прокоментувати, чи будуть вони дотримуватися припинення вогню.
Рамазан-байрам почнеться в середу або четвер на цьому тижні, в залежності від місяця.
Оголошення про припинення вогню було оголошено через два дні після вибухів біля школи афганської столиці Кабула, в результаті яких загинули щонайменше 68 осіб, більшість з яких – учні. Понад 165 осіб отримали поранення. Жодна група не взяла на себе відповідальність за напад.
Нагадаємо:
- Кабул знаходиться в стані підвищеної готовності з тих пір, як в минулому місяці Вашингтон оголосив про плани виведення всіх американських військ до 11 вересня, а не 1 травня, як було домовлено раніше.
- "Талібан" пригрозив атакувати війська США і НАТО, тому що 1 травня збіг термін для повного виведення іноземних військ.
- Афганські офіційні особи заявили, що після цієї заяви таліби активізували атаки по всій країні.