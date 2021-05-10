“Талібан” оголосив про тимчасове припинення вогню

"Талібан" з цього тижня буде дотримуватися триденного припинення вогню в Афганістані у зв'язку з мусульманським релігійним святом Рамазан-байрам.

Джерело: Reuters з посиланням на представника "Талібану" Мохаммада Наїма

Деталі: Всім моджахедам дали вказівку зупинити наступальні операції. Представники афганського президента Ашрафа Гані не змогли відразу прокоментувати, чи будуть вони дотримуватися припинення вогню.

Рамазан-байрам почнеться в середу або четвер на цьому тижні, в залежності від місяця.

Оголошення про припинення вогню було оголошено через два дні після вибухів біля школи афганської столиці Кабула, в результаті яких загинули щонайменше 68 осіб, більшість з яких – учні. Понад 165 осіб отримали поранення. Жодна група не взяла на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо: