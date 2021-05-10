"Талибан" объявил о временном прекращении огня

"Талибан" с этой недели будет придерживаться трехдневного прекращении огня в Афганистане в связи с мусульманским религиозным праздником Рамазан-байрам.

Источник: Reuters со ссылкой на представителя "Талибана" Мохаммада Наима

Детали: Всем моджахедам дали указание остановить наступательные операции. Представители афганского президента Ашрафа Гани не смогли сразу прокомментировать, будут ли они соблюдать прекращение огня.

Рамазан-байрам начнется в среду или четверг на этой неделе, в зависимости от месяца.

Объявление о прекращении огня было объявлено через два дня после взрывов возле школы афганской столицы Кабула, в результате которого погибли по меньшей мере 68 человек, большинство из которых - ученики. Более 165 человек получили ранения. Ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним: