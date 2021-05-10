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"Талибан" объявил о временном прекращении огня

Понедельник, 10 мая 2021, 04:06
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"Талибан" с этой недели будет придерживаться трехдневного прекращении огня в Афганистане в связи с мусульманским религиозным праздником Рамазан-байрам.

Источник: Reuters со ссылкой на представителя "Талибана" Мохаммада Наима

Детали: Всем моджахедам дали указание остановить наступательные операции. Представители афганского президента Ашрафа Гани не смогли сразу прокомментировать, будут ли они соблюдать прекращение огня.

Рамазан-байрам начнется в среду или четверг на этой неделе, в зависимости от месяца.

Объявление о прекращении огня было объявлено через два дня после взрывов возле школы афганской столицы Кабула, в результате которого погибли по меньшей мере 68 человек, большинство из которых - ученики. Более 165 человек получили ранения. Ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним:

  • Кабул находится в состоянии повышенной готовности с тех пор, как в прошлом месяце Вашингтон объявил о планах вывода всех американских войск до 11 сентября, а не 1 мая, как было договорено ранее.
  • "Талибан" пригрозил атаковать войска США и НАТО, потому что 1 мая истек срок для полного вывода иностранных войск.
  • Афганские официальные лица заявили, что после этого заявления талибы активизировали атаки по всей стране.

Темы: Ближний ВостокАфганистан


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