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В Индии люди, переболевшие COVID-19, начали инфицироваться редким "черным грибком"

Понедельник, 10 мая 2021, 06:43
Ran Yuping et al. via Wikimedia Commons

В Индии сообщают о серии заражений так называемым "черным грибком" (мукормикозом) среди людей, которые лечатся или выздоровели от COVID-19.

Источник: BBC

Детали: Отмечается, что мукормикоз - очень редкая инфекция. Она вызвана влиянием слизистой плесени, которая обычно встречается в почве, растениях, навозе и гнилых фруктах и ​​овощах. Мукормикоз поражает носовые пазухи, мозг и легкие и может быть опасен для жизни у диабетиков или людей с сильным иммунодефицитом, таких как больные раком или люди с ВИЧ / СПИДом. Единственным лекарством, эффективным против грибковой инфекции, является противогрибковая внутривенная инъекция, которая стоит 3500 рупий (48 долларов) за дозу и которую нужно вводить каждый день в течение восьми недель.

Общая смертность от мукормикоза составляет 50%.

Врачи считают, что мукормикоз у человека может быть вызван приемом стероидов - необходимого лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19. Они уменьшают воспаление легких и вероятно могут помочь, когда иммунная система организма переходит в режим чрезмерной борьбы с коронавирусом. Но они также снижают иммунитет и повышают уровень сахара в крови.

Считается, что падение иммунитета могло спровоцировать эти случаи мукормикоза.

Врач из Мумбаи Акшай Наир говорит, что в апреле он уже видел около 40 пациентов, страдающих этой грибковой инфекцией. Многие из них были диабетиками, которые вылечились от COVID-19 дома. В то же время, за последние два года Наир обнаружил не более 10 случаев заболевания в Мумбаи.

В частности больница Сион в Мумбаи сообщила о 24 случаях грибковой инфекции за последние два месяца - по сравнению с шестью случаями в год. Большинство пациентов - диабетики среднего возраста, которые были поражены грибком через две недели после выздоровления от COVID-19.

С декабря по февраль шесть коллег Наира из пяти городов - это Мумбаи, Бангалор, Хайдарабад, Дели и Пуна - сообщили о 58 случаях заражения. Большинство пациентов заразились через 12-15 дней после выздоровления от коронавируса.

Напомним:

  • Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вспышка COVID-19 в Индии была вызвана "идеальным штормом" массовых собраний, более заразными штаммами и низким уровнем вакцинации.
  • Индия является одним из эпицентров пандемии в мире. Ежедневно на Индию приходится около трети всех обнаруженных в мире случаев COVID-19. Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что страна столкнулась с "цунами" заражений.
  • Ряд европейских стран, Пакистан и США отправляют Индии помощь.

Темы: коронавирусИндия


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