Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бразильця Лусваргі, який воював проти України, арештували за наркотики

Понеділок, 10 травня 2021, 14:58
Бразильця Лусваргі, який воював проти України, арештували за наркотики
ілюстративне фото, Лусваргі в Україні

У Бразилії за зберігання наркотиків і боєприпасів заарештували Рафаеля Лусваргі, який воював проти України на Донбасі.

Джерело: бразильське видання Globo

 
фото військової поліції Бразилії

Деталі: Вдома у Лусваргі знайшли 25 кг марихуани, речовину, схожу на кокаїн, і 350 боєприпасів калібру 9 мм. У нього також було вилучено гроші, паспорти і мотоцикл підозрілого походження.

Лусваргі та ще одного чоловіка 25 років затримали патрульні в муніципалітеті Президенті-Пруденті.

Лусваргі спочатку дав неправдиві дані про свою особистість. Водночас 25-річний чоловік зізнався, що прийшов по марихуану.

Згодом Лусваргі зізнався, що в нього були кокаїн, боєприпаси і велика кількість марихуани, а потім передав ключ від будинку поліції і дозволив провести обшук.

 

У будинку поліція виявила картонну коробку з 33 пакетами марихуани загальною вагою 25 кг. Поруч з нею були знайдені пакети, точні ваги і пакет із речовиною, схожою на кокаїн. Також у будинку виявили 350 патронів калібру 9 мм.

 

Лусваргі заявив, що прибув до Президенті-Пруденті в пошуках роботи близько місяця тому, а кілька тижнів тому погодився зберігати наркотики і боєприпаси вдома на прохання інших людей, імовірно невідомих. Винагорода за це становила 3000 реалів на місяць.

Лусваргі був заарештований за незаконний обіг наркотиків і незаконне зберігання боєприпасів.

За даними поліції, за результатами експертизи продукт, який міг би бути кокаїном, "не був ідентифікований". Однак присутність у речовині тетрагідроканнабінолу (ТГК) було підтверджено.

Передісторія:

  • У жовтні 2016 року бразильця Рафаеля Лусваргі затримали співробітники СБУ під час перетину державного кордону України. У січні 2017 року Печерський районний суд Києва визнав бразильця винним у створенні терористичної організації, створенні непередбачених законом збройних формувань і призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він став першим іноземцем не з Росії, засудженим Києвом за участь у війні на Донбасі.
  • У серпні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував вирок і повернув справу Лусваргі на новий розгляд.
  • У травні 2018 року журналісти програми "Радіо Свобода Донбас.Реалії" виявили, що Лусваргі, який колись обіцяв "дійти до Києва і закінчити війну", штурмував Дебальцеве і зазнав поранення під Донецьким аеропортом, перебуває на волі. 4 травня націоналісти схопили Лусваргі в Києві й привели його до СБУ.
  • 2 травня 2019 року Лусваргі засудили до 13 років ув’язнення.
  • 29 грудня 2019 року Лусваргі передали представникам ОРДЛО в рамках обміну утримуваними особами.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: БразиліяОРДЛОвійна
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Бразилія
В України знову з'явився посол у Бразилії
Єрмак намагається залучити Бразилію й Індію до мирного плану Зеленського – WSJ
Президент Бразилії відмовився приїхати в Росію на запрошення Путіна
Останні новини
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
23:01
ОновленоУкраїною "мандрує" кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...