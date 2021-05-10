Бразильця Лусваргі, який воював проти України, арештували за наркотики

У Бразилії за зберігання наркотиків і боєприпасів заарештували Рафаеля Лусваргі, який воював проти України на Донбасі.

Джерело: бразильське видання Globo

Деталі: Вдома у Лусваргі знайшли 25 кг марихуани, речовину, схожу на кокаїн, і 350 боєприпасів калібру 9 мм. У нього також було вилучено гроші, паспорти і мотоцикл підозрілого походження.

Лусваргі та ще одного чоловіка 25 років затримали патрульні в муніципалітеті Президенті-Пруденті.

Лусваргі спочатку дав неправдиві дані про свою особистість. Водночас 25-річний чоловік зізнався, що прийшов по марихуану.

Згодом Лусваргі зізнався, що в нього були кокаїн, боєприпаси і велика кількість марихуани, а потім передав ключ від будинку поліції і дозволив провести обшук.

У будинку поліція виявила картонну коробку з 33 пакетами марихуани загальною вагою 25 кг. Поруч з нею були знайдені пакети, точні ваги і пакет із речовиною, схожою на кокаїн. Також у будинку виявили 350 патронів калібру 9 мм.

Лусваргі заявив, що прибув до Президенті-Пруденті в пошуках роботи близько місяця тому, а кілька тижнів тому погодився зберігати наркотики і боєприпаси вдома на прохання інших людей, імовірно невідомих. Винагорода за це становила 3000 реалів на місяць.

Лусваргі був заарештований за незаконний обіг наркотиків і незаконне зберігання боєприпасів.

За даними поліції, за результатами експертизи продукт, який міг би бути кокаїном, "не був ідентифікований". Однак присутність у речовині тетрагідроканнабінолу (ТГК) було підтверджено.

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