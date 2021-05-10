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Бразильца Лусварги, воевавшего против Украины, арестовали за наркотики

Понедельник, 10 мая 2021, 14:58
Бразильца Лусварги, воевавшего против Украины, арестовали за наркотики
иллюстративное фото, Лусварги в Украине

В Бразилии за хранение наркотиков и боеприпасов арестовали Рафаэля Лусварги, который воевал против Украины на Донбассе.

Источник: бразильское издание Globo

 
фото военной полиции Бразилии

Детали: Дома у Лусварги нашли 25 кг марихуаны, вещество, похожее на кокаин, и 350 боеприпасов калибра 9 мм. У него также были изъяты деньги, паспорта и мотоцикл подозрительного происхождения.

Лусварги и его одного мужчину 25 лет задержали патрульные в муниципалитете Президенти-Пруденти.

Лусварги сначала дал неправдивые данные о своей личности. 25-летний мужчина признался, что пришел за марихуаной.

Впоследствии Лусварги признался, что у него были кокаин, боеприпасы и большое количество марихуаны, а затем передал ключ от дома полиции и разрешил провести обыск.

 

В доме полиция обнаружила картонную коробку с 33 пакетами марихуаны общим весом 25 кг. Рядом с ней были найдены пакеты, точные весы и пакет с веществом, похожим на кокаин. Также в доме обнаружили 350 патронов калибра 9 мм.

 

Лусварги заявил, что прибыл в Президенти-Пруденти в поисках работы около месяца назад, а несколько недель назад согласился хранить наркотики и боеприпасы дома по просьбе других людей, предположительно неизвестных. Вознаграждение за эту функцию составляло 3000 реалов в месяц.

Лусварги был арестован за незаконный оборот наркотиков и незаконное хранение боеприпасов.

По данным полиции, по результатам экспертизы продукт, который мог бы быть кокаином, "не был идентифицирован". Однако присутствие в веществе тетрагидроканнабинола (ТГК) было подтверждено.

Предыстория:

  • В октябре 2016 года бразильца Рафаэля Лусварги задержали сотрудники СБУ во время пересечения государственной границы Украины. В январе 2017 года Печерский районный суд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации, создании непредвиденных законом вооруженных формирований и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он стал первым иностранцем не из России, осужденным Киевом за участие в войне на Донбассе.
  • В августе 2017 года Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Лусварги на новое рассмотрение.
  • В мае 2018 года журналисты программы "Радио Свобода Донбас.Реалии" обнаружили, что Лусварги, который когда-то обещал "дойти до Киева и закончить войну", штурмовал Дебальцево и получил ранение под Донецким аэропортом, находится на свободе. 4 мая националисты схватили Лусварги в Киеве и привели его в СБУ.
  • 2 мая 2019 года Лусварги приговорили к 13 годам заключения.
  • 29 декабря 2019 года Лусварги передали представителям ОРДЛО в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Украинская правда

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Темы: БразилияОРДЛОвойна
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