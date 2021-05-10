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Бразильца Лусварги, воевавшего против Украины, арестовали за наркотики

Понедельник, 10 мая 2021, 14:58
иллюстративное фото, Лусварги в Украине

В Бразилии за хранение наркотиков и боеприпасов арестовали Рафаэля Лусварги, который воевал против Украины на Донбассе.

Источник: бразильское издание Globo

Детали: Дома у Лусварги нашли 25 кг марихуаны, вещество, похожее на кокаин, и 350 боеприпасов калибра 9 мм. У него также были изъяты деньги, паспорта и мотоцикл подозрительного происхождения.

Лусварги и его одного мужчину 25 лет задержали патрульные в муниципалитете Президенти-Пруденти.

Лусварги сначала дал неправдивые данные о своей личности. 25-летний мужчина признался, что пришел за марихуаной.

Впоследствии Лусварги признался, что у него были кокаин, боеприпасы и большое количество марихуаны, а затем передал ключ от дома полиции и разрешил провести обыск.

В доме полиция обнаружила картонную коробку с 33 пакетами марихуаны общим весом 25 кг. Рядом с ней были найдены пакеты, точные весы и пакет с веществом, похожим на кокаин. Также в доме обнаружили 350 патронов калибра 9 мм.

Лусварги заявил, что прибыл в Президенти-Пруденти в поисках работы около месяца назад, а несколько недель назад согласился хранить наркотики и боеприпасы дома по просьбе других людей, предположительно неизвестных. Вознаграждение за эту функцию составляло 3000 реалов в месяц.

Лусварги был арестован за незаконный оборот наркотиков и незаконное хранение боеприпасов.

По данным полиции, по результатам экспертизы продукт, который мог бы быть кокаином, "не был идентифицирован". Однако присутствие в веществе тетрагидроканнабинола (ТГК) было подтверждено.

Украинская правда
Темы: БразилияОРДЛОвойна


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