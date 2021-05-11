В ЕС и США отреагировали на ракетные обстрелы между Израилем и Сектором Газа

В США и ЕС призвали принять меры для снижения напряженности в Восточном Иерусалиме и в секторе Газа, после того, как там произошли ракетные обстрелы с обеих сторон.

Источник: госсекретарь США Энтони Блинкен, которого цитирует Reuters, заявление Европейской службы внешних связей

Детали: В частности, Блинкен заявил, что США "очень сосредоточены на ситуации в Израиле, на Западном берегу, в Секторе Газа, очень глубоко обеспокоены ракетными обстрелами, которые мы наблюдаем сейчас, которые им необходимо прекратить, им необходимо прекратить немедленно".

Блинкен также выразил обеспокоенность по поводу насилия и "провокационных действий" на Храмовой горе.

В ЕСВС заявили, что ракетные обстрелы гражданского населения в Израиле из Газы абсолютно неприемлемы и подпитывают эскалацию. Отмечается, что все лидеры обязаны действовать против экстремистов и в первую очередь необходимо предотвратить дальнейшие жертвам среди гражданского населения. Статус-кво святых мест должен полностью соблюдаться.

Что предшествовало: Из Сектора Газа было осуществлено ракетный обстрел юга Израиля. На территорию Израиля, кроме ракет, были запущены воздушные шары со взрывчаткой.



Танки Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам радикального палестинского движения "ХАМАС".

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