Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит скрыть от мира его военные маневры
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу; рассмотреть его планируют 11 мая.
Источник: сайт Госдумы РФ
Прямая речь председателя Госдумы Вячеслава Володина: "Это соглашение работает почти 30 лет. Оно дает право участникам договора (а это 34 из 57 стран ОБСЕ) совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью, при этом, не ограничивая и не запрещая каких‑либо категорий вооружений".
Детали: По его словам, решение России выйти из Договора по открытому небу связано с тем, что в ноябре 2020 года из договора "первыми и в одностороннем порядке" официально вышли США.
Володин заявил, что Россия "всегда выступала и выступает за сохранение международных договоренностей на принципах доверия и взаимного уважения".
По его словам, Госдума не может "подвергать риску национальную безопасность страны", поэтому законопроект о денонсации Договора по открытому небу рассмотрят "в приоритетном порядке" на заседании уже 11 мая.
Предыстория:
- 22 ноября 2020 года Совет национальной безопасности Соединенных Штатов подтвердил выход страны из Договора по открытому небу. За полгода до этого в то время президент США Дональд Трамп объяснял такие намерения тем, что Россия не придерживалась договора.
- Трамп заявил, что принял решение о выходе из Договора об открытом небе, но оставляет возможность вернуться к его выполнению, если и Россия будет полностью его выполнять.
- Договор об открытом небе был подписан в марте 1992 года. Он позволяет 34 государствам-членам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (в том числе Украине, России и США) осуществлять невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга.
- В конце марта Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" начала стягивать войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым. Кроме того, Россия завезла на оккупированные территории востока Украины около 250 своих военнослужащих и более 2000 тонн горючего, также РФ усиливала контроль за военным имуществом в ОРДЛО.
- Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team пришла к выводу, что диспозиция российских сил "носит скорее наступательный, чем оборонительный характер".