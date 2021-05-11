Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит скрыть от мира его военные маневры

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу; рассмотреть его планируют 11 мая.

Источник: сайт Госдумы РФ

Прямая речь председателя Госдумы Вячеслава Володина: "Это соглашение работает почти 30 лет. Оно дает право участникам договора (а это 34 из 57 стран ОБСЕ) совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью, при этом, не ограничивая и не запрещая каких‑либо категорий вооружений".

Детали: По его словам, решение России выйти из Договора по открытому небу связано с тем, что в ноябре 2020 года из ДОН "первыми и в одностороннем порядке" официально вышли США.

Володин заявил, что Россия "всегда выступала и выступает за сохранение международных договоренностей на принципах доверия и взаимного уважения".

По его словам, Госдума не может "подвергать риску национальную безопасность страны", поэтому законопроект о денонсации Договора по открытому небу рассмотрят "в приоритетном порядке" на заседании уже 11 мая.