Зеленский: Будем верить, что полномасштабной войны с Россией не будет

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что полномасштабного вторжения России не будет, так как это может вылиться в мировую войну.

Источник: Зеленский в ответ на вопрос журналистов на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны", Украина 24

Прямая речь: "Здесь никто ничего не может гарантировать, потому что вы знаете, что в 2014 году никто совсем не ожидал со стороны России таких шагов. Поэтому гарантировать никто ничего не может. Но то, что мы видим, что вероятная эскалация уменьшилась за последний месяц, – это точно. Ну, как будет дальше – будем верить, что войны точно не будет. Полномасштабной, я имею в виду".

Детали: Зеленский убежден, что Россия не решится на полномасштабное вторжение, поскольку Украину поддерживают Европа и Соединенные Штаты, и "это может быть мировая война, это очень опасно, такие вещи приводят к большим потерям".

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