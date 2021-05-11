РНБО нарахувала 13 олігархів в Україні

При розробці закону про олігархів апарат Ради національної безпеки та оборони виходить із того, що до цієї категорії можна "впевнено зарахувати 13 осіб".

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов, виступаючи на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" 11 травня

Пряма мова: "Один із великих викликів, який сьогодні існує… і на крайньому засіданні Ради нацбезпеки і оборони президент дав завдання апарату Ради нацбезпеки, Антимонопольному комітету, Офісу президента розробити закон про олігархів, які на сьогоднішній день мають дуже великий вплив на нашу економіку, наші внутрішньополітичні та зовнішньополітичні процеси.

На мою думку, і за критеріями апарату РНБО, які ми враховуємо, готуючи цей документ, ми маємо на увазі 13 осіб, яких ми можемо з упевненістю віднести до олігархічного середовища. Які мають дуже великий вплив всередині і зовні нашої країни".

Деталі: Прізвища олігархів Данілов не назвав.

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