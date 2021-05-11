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РНБО нарахувала 13 олігархів в Україні

Вівторок, 11 травня 2021, 12:38
РНБО нарахувала 13 олігархів в Україні

При розробці закону про олігархів апарат Ради національної безпеки та оборони виходить із того, що до цієї категорії можна "впевнено зарахувати 13 осіб".

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов, виступаючи на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" 11 травня

Пряма мова: "Один із великих викликів, який сьогодні існує… і на крайньому засіданні Ради нацбезпеки і оборони президент дав завдання апарату Ради нацбезпеки, Антимонопольному комітету, Офісу президента розробити закон про олігархів, які на сьогоднішній день мають дуже великий вплив на нашу економіку, наші внутрішньополітичні та зовнішньополітичні процеси.

На мою думку, і за критеріями апарату РНБО, які ми враховуємо, готуючи цей документ, ми маємо на увазі 13 осіб, яких ми можемо з упевненістю віднести до олігархічного середовища. Які мають дуже великий вплив всередині і зовні нашої країни".

Деталі: Прізвища олігархів Данілов не назвав.

UPD: Колишній народний депутат член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко з посиланням на свої джерела, пише, що під критерії олігархів можуть потрапити Рінат Ахметов, Петро Порошенко, Дмитро Фірташ, Ігор Коломойський, Віктор Пінчук, Сергій Льовочкін, Віктор Медведчук, Вадим Новинський, Юрій Косюк, Олег Бахматюк, Костянтин Жеваго та подружжя Герег.

Шестеро людей із цього списку входять до цьогорічного рейтингу мільярдерів Forbes.

Передісторія:

  • 15 квітня президент Зеленський запропонував РНБО та Офісу президента разом із Антимонопольним комітетом розробити законопроєкт про статус олігарха.
  • Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв, що в анонсованому законопроєкті буде сім критеріїв, за якими визначатимуть, хто є олігархом.
  • За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, закон про олігархів, який запропонував розробити президент, враховуватиме досвід Сполучених Штатів.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: олігархиРНБОЗеленський
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