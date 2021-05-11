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СНБО насчитал 13 олигархов в Украине

Вторник, 11 мая 2021, 12:38
СНБО насчитал 13 олигархов в Украине

При разработке закона об олигархах аппарат Совета национальной безопасности и обороны исходит из того, что к этой категории можно "уверенно отнести 13 человек".

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов, выступая на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" 11 мая

Прямая речь: "Один из больших вызовов, который сегодня существует ... и на крайнем заседании Совета нацбезопасности и обороны президент дал задание аппарату Совета нацбезопасности, Антимонопольному комитету, Офису президента разработать закон об олигархах, которые на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы.

По моему мнению, и по критериям аппарата СНБО, которые мы учитываем, готовя этот документ, мы имеем в виду 13 человек, которых мы можем с уверенностью отнести к олигархической среде. Которые имеют очень большое влияние внутри и вне нашей страны".

Детали: Фамилии олигархов Данилов не назвал.

UPD: Бывший народный депутат член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко со ссылкой на свои источники пишет, что под критерии олигархов могут попасть Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук, Вадим Новинский, Юрий Косюк, Олег Бахматюк, Константин Жеваго, супруги Гереги.

Шесть человек из этого списка входят в нынешний рейтинг миллиардеров Forbes.

Предыстория:

  • 15 апреля президент Владимир Зеленский предложил СНБО и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха.
  • Первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что в анонсированном законопроекте будет семь критериев, по которым будут определять, кто является олигархом.
  • По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, закон об олигархах, который предложил разработать президент, будет учитывать опыт Соединенных Штатов.

Валентина Романенко, УП
Темы: олигархиСНБОЗеленский
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