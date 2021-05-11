СНБО насчитал 13 олигархов в Украине

При разработке закона об олигархах аппарат Совета национальной безопасности и обороны исходит из того, что к этой категории можно "уверенно отнести 13 человек".

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов, выступая на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" 11 мая

Прямая речь: "Один из больших вызовов, который сегодня существует ... и на крайнем заседании Совета нацбезопасности и обороны президент дал задание аппарату Совета нацбезопасности, Антимонопольному комитету, Офису президента разработать закон об олигархах, которые на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы.

По моему мнению, и по критериям аппарата СНБО, которые мы учитываем, готовя этот документ, мы имеем в виду 13 человек, которых мы можем с уверенностью отнести к олигархической среде. Которые имеют очень большое влияние внутри и вне нашей страны".

Детали: Фамилии олигархов Данилов не назвал.

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