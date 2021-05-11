СНБО насчитал 13 олигархов в Украине
При разработке закона об олигархах аппарат Совета национальной безопасности и обороны исходит из того, что к этой категории можно "уверенно отнести 13 человек".
Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов, выступая на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" 11 мая
Прямая речь: "Один из больших вызовов, который сегодня существует ... и на крайнем заседании Совета нацбезопасности и обороны президент дал задание аппарату Совета нацбезопасности, Антимонопольному комитету, Офису президента разработать закон об олигархах, которые на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы.
По моему мнению, и по критериям аппарата СНБО, которые мы учитываем, готовя этот документ, мы имеем в виду 13 человек, которых мы можем с уверенностью отнести к олигархической среде. Которые имеют очень большое влияние внутри и вне нашей страны".
Детали: Фамилии олигархов Данилов не назвал.
Предыстория:
- 15 апреля президент Владимир Зеленский предложил СНБО и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха.
- Первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что в анонсированном законопроекте будет семь критериев, по которым будут определять, кто является олигархом.
- По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, закон об олигархах, который предложил разработать президент, будет учитывать опыт Соединенных Штатов.