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Апеляційний суд не підтримав скасування нової редакції правопису

Вівторок, 11 травня 2021, 14:41

Шостий апеляційний адміністративний суд 11 травня задовольнив скаргу Кабінету міністрів щодо рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав протиправною постанову уряду про нову редакцію українського правопису.

Джерело: Hromadske з посиланням на адвоката Дмитра Ільченка, який є представником позивача у цій справі

Деталі: Позивачами були громадська організація "Правова держава" та херсонська школярка. Апеляційну скаргу подало Міністерство освіти та науки.

Поки що мотивувальної частини рішення немає. 

Під час засідання представники Кабінету міністрів наполягали на тому, що рішення уряду щодо нового правопису не порушує права позивача.

Як раніше розповідав Ільченко, позов направили "для захисту української мови від її спотворення на користь регіональних діалектів". Адвокат заявив, що підставою позову було те, що уряд не має права змінювати правопис. Мовляв, це не є його компетенцією.

Зі слів Ільченка, рішення суду могло стати підставою для суспільної дискусії щодо того, якою є нормативна українська мова і як саме говорять українці.

Цьому передувало: Окружний адміністративний суд Києва 28 січня 2021 року скасував постанову Кабінету міністрів, якою у 2019 році ухвалили нову редакцію українського правопису. Його подала херсонська школярка через можливі складнощі зі ЗНО. 

Заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць запевняла, що уряд має повноваження здійснювати державну політику у сфері розвитку та функціонування державної мови у всіх галузях, тому вважає рішення ОАСК незаконним.

Також вона додала, що уряд має право спрямовувати та координувати роботу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у сфері мови.

Передісторія: 

  • Новий український правопис уряд схвалив у травні 2019 року. Він замінив редакцію 1992 року. Нову редакцію розробила Українська національна комісія з питань правопису. Таке рішення ухвалили "з метою забезпечення конституційних положень про державний статус української мови та уніфікації вживання правописних норм".
  • Із 3 червня 2019 року в усному мовленні та письмі слід використовувати нову редкцію правопису
  • Мовознавці зазначили, що у новій редакції українського правопису 95% норм залишилися тими ж, що й були у попередній. Проте багато хто критикував цю редакцію правопису. 

Знати більше: "Индика" там нема! Остаточна редакція нового Українського правопису: основні новації

Теми: мовасудКабінет міністрів


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