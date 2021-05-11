Апелляционный суд не поддержал отмену новой редакции правописи

Шестой апелляционный административный суд 11 мая удовлетворил жалобу Кабинета министров относительно решения Окружного административного суда Киева, который признал противоправным постановление правительства о новой редакции украинского правописания.

Источник: Hromadske со ссылкой на адвоката Дмитрия Ильченко, который является представителем истца по этому делу

Детали: Истцами были общественная организация "Правовое государство" и херсонская школьница. Апелляционную жалобу подало Министерство образования и науки.

Пока мотивировочной части решения нет.

Во время заседания представители Кабинета министров настаивали на том, что решение правительства о новом правописании не нарушает право истца.

Как ранее рассказывал Ильченко, иск был направлен "для защиты украинского языка от его искажения в пользу региональных диалектов". Адвокат заявил, что основанием иска было то, что правительство не имеет права изменять правописание. Мол, это не его компетенции.

По словам Ильченко, решение суда могло стать основанием для общественной дискуссии относительно того, каков нормативный украинский язык и как говорят украинцы.

Этому предшествовало: Окружной административный суд Киева 28 января 2021 года отменил постановление Кабинета министров, которым в 2019 году приняли новую редакцию украинского правописания. Его подала херсонская школьница из-за возможных сложностей с ВНО.

Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец уверяла, что правительство уполномочено осуществлять государственную политику в сфере развития и функционирования государственного языка во всех областях, поэтому считает решение ОАСК незаконным.

Также она добавила, что правительство имеет право направлять и координировать работу министерств и других центральных органов исполнительной власти в сфере языка.

Предыстория:

Новое украинское правописание (укр. "правопис") правительство одобрило в мае 2019 года. Оно заменило редакцию 1992 года. Новую редакцию разработала Украинская национальная комиссия по вопросам правописания. Такое решение приняли "с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания".

С 3 июня 2019 года в устной речи и письме следует использовать новую редкцию правописания.

Языковеды отметили, что в новой редакции украинского правописания 95% норм остались теми же, что и были в предыдущей. Однако многие критиковали эту редакцию правописания.

Знать больше: "Ындыка" там нет! Окончательная редакция нового Украинского правописания: основные новации