Медведчук "злив" Росії інформацію про секретний підрозділ ЗСУ – слідство

Голова Служби безпеки України Іван Баканов повідомив, що у 2020 році кум Путіна нардеп Віктор Медведчук через свого однопартійця Дмитра Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.

Джерело: Баканов під час брифінгу генпрокурора та голови СБУ щодо повідомлення про підозру народним депутатам

Пряма мова Баканова: "Друге кримінального провадження, про яке б ми хотіли поговорити, стосується і пана Медведчука, і пана Козака. Цей епізод стався у серпні 2020 року.

Зокрема, Медведчук направив Козаку, який перебував тоді на території РФ, і, швидше за все, перебуває там і наразі, секретні дані про розташування прихованого військового підрозділу Збройних Сил, його особовий склад, бойову підготовку.

Такий собі подарунок для спецслужб РФ, на думку слідства, саме їй призначалася це інформація. Що це таке, як не шкода обороноздатності нашої держави?

Наступний епізод в цьому провадженні стосується безпеки держави в інформаційній сфері і захисті України в гібридній війні проти РФ. Мова йде про підготовку обома фігурантами проєкту під назвою "Промінь".

Йдеться про створення організації, котра буде тісно опікуватися українцями, що їдуть працювати та навчатись до РФ, налагоджувати співпрацю та обмін людськими ресурсами між нашими країнами.

Але справжня мета – створення інфраструктури впливу на користь РФ через трудових мігрантів, які з України їдуть в РФ. А вже через механізм цього "Променя" – збирати персональні дані українців, вербувати їх, впливати на внутрішню політику нашої держави, поширюючи через них пропаганду РФ або інформацію, вигідну Росії".

Деталі: Баканов пояснив, що це лише частина епізодів, які розслідуються щодо Медведчука і Козака, і які слідство та прокуратура можуть оприлюднити.

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