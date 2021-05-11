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Підозру Медведчуку мали вручити ще 9 травня, але "не змогли" – джерела

Вівторок, 11 травня 2021, 18:23
Фото zagittya.com.ua

Слідчі СБУ мали вручити підозру нардепу Віктору Медведчуку про державну зраду ще 9 травня.

Джерело: високопоставлені джерела "Української правди" в правоохоронних органах

Пряма мова співрозмовника УП: "9-го він повернувся до Україні на літаку, кілька разів він змінював дату вильоту. Після прильоту його машину дорогою з аеропорту зупинити не вдалося. Потім він пішов на мітинг, і слідчі вирішили не створювати "картинку". Оскільки 10 травня не працювали суди, весь процес почався 11 травня".

Деталі: Водночас станом на 17:30 вівторка правоохоронцям не було відомо про точне місцеперебування Медведчука.

За словами співрозмовників УП, легально виїхати з України він не міг, тому "або він тут, або хтось йому "допоміг" виїхати".

Джерела УП також підкреслили, що Козака вже давно не було в Україні.

Передісторія: 

  • 11 травня стало відомо, що Служба безпеки проводить обшуки в будинку голови політради партії "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука по вулиці Монтажників у Києві.
  • Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру в держзраді куму Путіна голові політради партії "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
  • За її даними, місцезнаходження Медведчука не встановлено, а тому СБУ вживає відповідних заходів для його встановлення та вручення йому клопотання про тримання під вартою.
  • Правоохоронці підохрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі. 

Українська правда
Теми: МедведчукдержзрадаСБУ


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