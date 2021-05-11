Підозру Медведчуку мали вручити ще 9 травня, але "не змогли" – джерела
Слідчі СБУ мали вручити підозру нардепу Віктору Медведчуку про державну зраду ще 9 травня.
Джерело: високопоставлені джерела "Української правди" в правоохоронних органах, глава СБУ Іван Баканов на брифінгу 11 травня
Пряма мова співрозмовника УП: "9-го він повернувся до Україні на літаку, кілька разів він змінював дату вильоту. Після прильоту його машину дорогою з аеропорту зупинити не вдалося. Потім він пішов на мітинг, і слідчі вирішили не створювати "картинку". Оскільки 10 травня не працювали суди, весь процес почався 11 травня".
Деталі: Водночас станом на 17:30 вівторка правоохоронцям не було відомо про точне місцеперебування Медведчука.
За словами співрозмовників УП, легально виїхати з України він не міг, тому "або він тут, або хтось йому "допоміг" виїхати".
Джерела УП також підкреслили, що Козака вже давно не було в Україні.
Як повідомив голова СБУ Іван Баканов на брифінгу, оскільки Медведчука знайти не змогли, згідно з законом, підозру скерували за останнім відомим його місцем проживання та за місцем його роботи – до Верховної Ради.
Передісторія:
- 11 травня стало відомо, що Служба безпеки проводить обшуки в будинку голови політради партії "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука по вулиці Монтажників у Києві.
- Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру в держзраді куму Путіна голові політради партії "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
- За її даними, місцезнаходження Медведчука не встановлено, а тому СБУ вживає відповідних заходів для його встановлення та вручення йому клопотання про тримання під вартою.
- Правоохоронці підохрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі.