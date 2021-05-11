Підозру Медведчуку мали вручити ще 9 травня, але "не змогли" – джерела

Слідчі СБУ мали вручити підозру нардепу Віктору Медведчуку про державну зраду ще 9 травня.

Джерело: високопоставлені джерела "Української правди" в правоохоронних органах, глава СБУ Іван Баканов на брифінгу 11 травня

Пряма мова співрозмовника УП: "9-го він повернувся до Україні на літаку, кілька разів він змінював дату вильоту. Після прильоту його машину дорогою з аеропорту зупинити не вдалося. Потім він пішов на мітинг, і слідчі вирішили не створювати "картинку". Оскільки 10 травня не працювали суди, весь процес почався 11 травня".

Деталі: Водночас станом на 17:30 вівторка правоохоронцям не було відомо про точне місцеперебування Медведчука.

За словами співрозмовників УП, легально виїхати з України він не міг, тому "або він тут, або хтось йому "допоміг" виїхати".

Джерела УП також підкреслили, що Козака вже давно не було в Україні.

Як повідомив голова СБУ Іван Баканов на брифінгу, оскільки Медведчука знайти не змогли, згідно з законом, підозру скерували за останнім відомим його місцем проживання та за місцем його роботи – до Верховної Ради.

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