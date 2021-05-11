Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Підозру Медведчуку мали вручити ще 9 травня, але "не змогли" – джерела

Вівторок, 11 травня 2021, 18:23
Підозру Медведчуку мали вручити ще 9 травня, але не змогли – джерела
Фото zagittya.com.ua

Слідчі СБУ мали вручити підозру нардепу Віктору Медведчуку про державну зраду ще 9 травня.

Джерело: високопоставлені джерела "Української правди" в правоохоронних органах, глава СБУ Іван Баканов на брифінгу 11 травня

Пряма мова співрозмовника УП: "9-го він повернувся до Україні на літаку, кілька разів він змінював дату вильоту. Після прильоту його машину дорогою з аеропорту зупинити не вдалося. Потім він пішов на мітинг, і слідчі вирішили не створювати "картинку". Оскільки 10 травня не працювали суди, весь процес почався 11 травня".

Деталі: Водночас станом на 17:30 вівторка правоохоронцям не було відомо про точне місцеперебування Медведчука.

За словами співрозмовників УП, легально виїхати з України він не міг, тому "або він тут, або хтось йому "допоміг" виїхати".

Джерела УП також підкреслили, що Козака вже давно не було в Україні.

Як повідомив голова СБУ Іван Баканов на брифінгу, оскільки Медведчука знайти не змогли, згідно з законом, підозру скерували за останнім відомим його місцем проживання та за місцем його роботи – до Верховної Ради.

Передісторія: 

  • 11 травня стало відомо, що Служба безпеки проводить обшуки в будинку голови політради партії "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука по вулиці Монтажників у Києві.
  • Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру в держзраді куму Путіна голові політради партії "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
  • За її даними, місцезнаходження Медведчука не встановлено, а тому СБУ вживає відповідних заходів для його встановлення та вручення йому клопотання про тримання під вартою.
  • Правоохоронці підохрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: МедведчукдержзрадаСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Медведчук
ДБР передало ЗСУ арештовані авто родичів Медведчука та Козака на 1 млн доларів
Медведчука позбавили статусу академіка
Медведчука позбавили права займатись адвокатською діяльністю
Останні новини
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
23:01
ОновленоУкраїною "мандрує" кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: