Подозрение Медведчуку должны были вручить еще 9 мая, но "не смогли" – источники

Следователи СБУ должны были вручить подозрение нардепу Виктору Медведчуку о государственной измене еще 9 мая.

Источник: высокопоставленные источники "Украинской правды" в правоохранительных органах, глава СБУ Иван Баканов на брифинге 11 мая

Прямая речь собеседника УП: "9-го он вернулся в Украину на самолете, несколько раз он менял дату вылета. После прилета его машину по дороге из аэропорта остановить не удалось. Затем он пошел на митинг, и следователи решили не создавать "картинку". Поскольку 10 мая не работали суды, весь процесс начался 11 мая".

Детали: В то же время по состоянию на 17:30 вторника правоохранителям не было известно о точном местонахождении Медведчука.

По словам собеседников УП, легально выехать из Украины он не мог, поэтому "либо он здесь, либо кто-то ему "помог" выехать".

Источники УП также подчеркнули, что Козака уже давно не было в Украине.

Как сообщил глава СБУ Иван Баканов на брифинге, поскольку Медведчука найти не смогли, согласно закону, подозрение направили по последнему известному месту его жительства и по месту его работы – в Верховную Раду.

Предыстория: