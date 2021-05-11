Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Подозрение Медведчуку должны были вручить еще 9 мая, но "не смогли" – источники

Вторник, 11 мая 2021, 18:23
Фото zagittya.com.ua

Следователи СБУ должны были вручить подозрение нардепу Виктору Медведчуку о государственной измене еще 9 мая.

Источник: высокопоставленные источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Прямая речь собеседника УП: "9-го он вернулся в Украину на самолете, несколько раз он менял дату вылета. После прилета его машину по дороге из аэропорта остановить не удалось. Затем он пошел на митинг, и следователи решили не создавать "картинку". Поскольку 10 мая не работали суды, весь процесс начался 11 мая".

Детали: В то же время по состоянию на 17:30 вторника правоохранителям не было известно о точном местонахождении Медведчука.

По словам собеседников УП, легально выехать из Украины он не мог, поэтому "либо он здесь, либо кто-то ему "помог" выехать".

Источники УП также подчеркнули, что Козака уже давно не было в Украине.

Предыстория: 

  • 11 мая стало известно, что Служба безопасности проводит обыски в доме председателя политсовета партии "Оппозиционной платформы –За жизнь" Виктора Медведчука по улице Монтажников в Киеве.
  • Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение в госизмене куму Путина главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
  • По ее данным, местонахождение Медведчука не установлено, а потому СБУ принимаются соответствующие меры к его установке и вручения ему ходатайства о содержании под стражей.
  • Правоохранители подозревают, что Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море.

Украинская правда
Темы: МедведчукгосизменаСБУ


powered by lun.ua
Главное сегодня

Венедиктова подписала подозрение Медведчуку

фотоВ доме Медведчука проводят обыски

Тех, кто встал в очередь в "Дии", будут прививать по выходным

Апелляционный суд не поддержал отмену новой редакции правописи

СНБО насчитал 13 олигархов в Украине

Шмыгаль рассказал о внедрении "паспорта вакцинации" для поездок в ЕС

Все новости...
Медведчук
Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море - детали подозрения
СБУ обыскивает офис ОПЗЖ и кабинеты Медведчука
Венедиктова подписала подозрение Медведчуку
Последние новости
18:26
Мобильные операторы запустили 4G на последней станции киевского метро
18:23
Подозрение Медведчуку должны были вручить еще 9 мая, но "не смогли" – источники
18:22
Центрэнерго до конца мая продаст электроэнергию на 7 аукционах - меморандум
18:22
В США говорят, что Байден и Путин договорились обсудить контроль оружия
18:17
Гривня на закрытии межбанка укрепилась
18:13
Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море - детали подозрения
17:59
Нацбанк объяснил замедление инфляции до 8,4%
17:39
Женщине в Италии случайно укололи 6 доз вакины Pfizer против COVID-19
17:35
Минфин продал гособлигаций лишь на 1,4 миллиарда
17:34
Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии
Все новости...