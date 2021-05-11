Подозрение Медведчуку должны были вручить еще 9 мая, но "не смогли" – источники
Следователи СБУ должны были вручить подозрение нардепу Виктору Медведчуку о государственной измене еще 9 мая.
Источник: высокопоставленные источники "Украинской правды" в правоохранительных органах, глава СБУ Иван Баканов на брифинге 11 мая
Прямая речь собеседника УП: "9-го он вернулся в Украину на самолете, несколько раз он менял дату вылета. После прилета его машину по дороге из аэропорта остановить не удалось. Затем он пошел на митинг, и следователи решили не создавать "картинку". Поскольку 10 мая не работали суды, весь процесс начался 11 мая".
Детали: В то же время по состоянию на 17:30 вторника правоохранителям не было известно о точном местонахождении Медведчука.
По словам собеседников УП, легально выехать из Украины он не мог, поэтому "либо он здесь, либо кто-то ему "помог" выехать".
Источники УП также подчеркнули, что Козака уже давно не было в Украине.
Как сообщил глава СБУ Иван Баканов на брифинге, поскольку Медведчука найти не смогли, согласно закону, подозрение направили по последнему известному месту его жительства и по месту его работы – в Верховную Раду.
Предыстория:
- 11 мая стало известно, что Служба безопасности проводит обыски в доме председателя политсовета партии "Оппозиционной платформы –За жизнь" Виктора Медведчука по улице Монтажников в Киеве.
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение в госизмене куму Путина главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
- По ее данным, местонахождение Медведчука не установлено, а потому СБУ принимаются соответствующие меры к его установке и вручения ему ходатайства о содержании под стражей.
- Правоохранители подозревают, что Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море.