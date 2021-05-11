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У Порошенка присвоїли справу проти Медведчука попередній владі  

Вівторок, 11 травня 2021, 19:12

У фракції Петра Порошенка "Європейська солідарність" заявили, що справа, у якій генпрокурор Ірина Венедиктова підписала підозру нардепу Віктору Медведчуку, була відкрита при минулій владі.     

Джерело: Депутат "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв у Facebook

Пряма мова: "Справі проти Медведчука за держзраду, порушеній ГПУ при минулій владі у лютому 2019, нинішня генпрокуратура наважилась дати хід. Венедиктова підписала підозру".

Деталі: Ар’єв додав посилання на повідомлення спікера Генпрокуратури за 2019 році. Йдеться про те, що тоді Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження про можливу державну зраду та сепаратизм Медведчука.

Справу порушили за зверненням народного депутата від "Народного фронту" Андрія Тетерука.

Тетерук скаржився, що Медведчук зробив гучну заяву на партійному з’їзді 29 січня 2019 року в м. Києві, заявивши про необхідність утворення так названого "автономного регіону Донбас" з утворенням власного парламенту та уряду, а також про закріплення такого статусу в Конституції України.

Водночас, під час брифінгу генпрокурора Венедиктової і глави СБУ Івана Баканова у вівторок, вони розповідали про іншу справу.

Що цьому передувало:

  • У вівторок Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді куму Путіна голові політради партії "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
  • Слідство вважає, що Медведчук домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України.
  • Крім цього Медведчука підозрюють у державній зраді (передача агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ).

Теми: ПорошенкоМедведчук


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