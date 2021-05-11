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У Порошенко присвоили дело против Медведчука предыдущей власти

Вторник, 11 мая 2021, 19:12
У Порошенко присвоили дело против Медведчука предыдущей власти

Во фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявили, что дело, в котором генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу Виктору Медведчуку, была открыта при прошлой власти.

Источник: Депутат "Европейской солидарности" Владимир Арьев в Facebook

Прямая речь: "Делу против Медведчука по госизмене, возбужденному ГПУ при прошлой власти в феврале 2019 года, нынешняя Генпрокуратура решилась дать ход. Венедиктова подписала подозрение".

Детали: Арьев добавил ссылку на сообщение спикера Генпрокуратуры от 2019 года. Речь идет о том, что тогда Генпрокуратура открыла уголовное производство о возможной государственной измене и сепаратизме Медведчука.

Дело возбуждено по обращению народного депутата от "Народного фронта" Андрея Тетерука.

Тетерук жаловался, что Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 в Киеве, заявив о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины.

В то же время, во время брифинга генпрокурора Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова во вторник, они рассказывали о другом деле. Позже в Офисе генпрокурора на вопрос УП сообщили, что она открыта в 2021 году.

Что этому предшествовало:

  • Во вторник Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене куму Путину голове политсовета партии "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
  • Следствие считает, что Медведчук договаривался с государством-агрессором для перерегистрации месторождения "Глубокое" в Черном море в 75 км от Феодосии и добыче полезных ископаемых, которые являются национальным ресурсом Украины.
  • Кроме этого Медведчука подозревают в государственной измене (передача агрессору секретной информации о военном подразделение ВСУ).

Украинская правда
Темы: ПорошенкоМедведчук
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