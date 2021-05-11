У Порошенко присвоили дело против Медведчука предыдущей власти
Во фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявили, что дело, в котором генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу Виктору Медведчуку, была открыта при прошлой власти.
Источник: Депутат "Европейской солидарности" Владимир Арьев в Facebook
Прямая речь: "Делу против Медведчука по госизмене, возбужденному ГПУ при прошлой власти в феврале 2019 года, нынешняя Генпрокуратура решилась дать ход. Венедиктова подписала подозрение".
Детали: Арьев добавил ссылку на сообщение спикера Генпрокуратуры от 2019 года. Речь идет о том, что тогда Генпрокуратура открыла уголовное производство о возможной государственной измене и сепаратизме Медведчука.
Дело возбуждено по обращению народного депутата от "Народного фронта" Андрея Тетерука.
Тетерук жаловался, что Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 в Киеве, заявив о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины.
В то же время, во время брифинга генпрокурора Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова во вторник, они рассказывали о другом деле.
Что этому предшествовало:
- Во вторник Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене куму Путину голове политсовета партии "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
- Следствие считает, что Медведчук договаривался с государством-агрессором для перерегистрации месторождения "Глубокое" в Черном море в 75 км от Феодосии и добыче полезных ископаемых, которые являются национальным ресурсом Украины.
- Кроме этого Медведчука подозревают в государственной измене (передача агрессору секретной информации о военном подразделение ВСУ).