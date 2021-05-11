Однопартієць Медведчука каже, що той в Україні і прийде до слідчих

Однопартієць голови політради партії "Опозиційної платформи - За життя" Ренат Кузьмін заявляє, що Віктор Медведчук перебуває в Україні і обов’язково з’явиться до слідчих.

Джерело: Повідомлення Кузьміна у Facebook

Пряма мова Кузьміна: "Генпрокуратура, як зазвичай з грубими порушенням закону, з залученням спецназу СБУ намагалася вручити сфабриковану підозру в державній зраді лідеру ОПЗЖ Медведчуку. Підозру, звичайно ж не вручили, але, як завжди, встигли відзвітувати в ЗМІ про перемогу над кумом Путіна".

"Медведчук знаходиться в Україні. Він нікуди не втік. Він завжди прибував до слідчих за повістками і далі буде приходити на допити і обов'язково доведе свою невинуватість".

Що цьому передувало: