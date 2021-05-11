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Однопартієць Медведчука каже, що той в Україні і прийде до слідчих

Вівторок, 11 травня 2021, 19:42

Однопартієць голови політради партії "Опозиційної платформи - За життя" Ренат Кузьмін заявляє, що Віктор Медведчук перебуває в Україні і обов’язково з’явиться до слідчих.

Джерело: Повідомлення Кузьміна у Facebook

Пряма мова Кузьміна: "Генпрокуратура, як зазвичай з грубими порушенням закону, з залученням спецназу СБУ намагалася вручити сфабриковану підозру в державній зраді лідеру ОПЗЖ Медведчуку. Підозру, звичайно ж не вручили, але, як завжди, встигли відзвітувати в ЗМІ про перемогу над кумом Путіна".

"Медведчук знаходиться в Україні. Він нікуди не втік. Він завжди прибував до слідчих за повістками і далі буде приходити на допити і обов'язково доведе свою невинуватість".

Що цьому передувало:

  • У вівторок Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписалапідозру в держзраді куму Путіна голові політради партії "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
  • Слідство вважає, що Медведчук домовлявсяз державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України.
  • Крім цього Медведчука підозрюють у державній зраді (передача агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ).

Українська правда
Теми: МедведчукРосіяГенпрокуратура


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