Однопартієць Медведчука каже, що той в Україні і прийде до слідчих
Вівторок, 11 травня 2021, 19:42
Однопартієць голови політради партії "Опозиційної платформи - За життя" Ренат Кузьмін заявляє, що Віктор Медведчук перебуває в Україні і обов’язково з’явиться до слідчих.
Джерело: Повідомлення Кузьміна у Facebook
Пряма мова Кузьміна: "Генпрокуратура, як зазвичай з грубими порушенням закону, з залученням спецназу СБУ намагалася вручити сфабриковану підозру в державній зраді лідеру ОПЗЖ Медведчуку. Підозру, звичайно ж не вручили, але, як завжди, встигли відзвітувати в ЗМІ про перемогу над кумом Путіна".
"Медведчук знаходиться в Україні. Він нікуди не втік. Він завжди прибував до слідчих за повістками і далі буде приходити на допити і обов'язково доведе свою невинуватість".
Що цьому передувало:
- У вівторок Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписалапідозру в держзраді куму Путіна голові політради партії "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
- Слідство вважає, що Медведчук домовлявсяз державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України.
- Крім цього Медведчука підозрюють у державній зраді (передача агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ).
Українська правда