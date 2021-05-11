Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Однопартієць Медведчука каже, що той в Україні і прийде до слідчих

Вівторок, 11 травня 2021, 19:42
Однопартієць Медведчука каже, що той в Україні і прийде до слідчих

Однопартієць голови політради партії "Опозиційної платформи - За життя" Ренат Кузьмін заявляє, що Віктор Медведчук перебуває в Україні і обов’язково з’явиться до слідчих.

Джерело: Повідомлення Кузьміна у Facebook

Пряма мова Кузьміна: "Генпрокуратура, як зазвичай з грубими порушенням закону, з залученням спецназу СБУ намагалася вручити сфабриковану підозру в державній зраді лідеру ОПЗЖ Медведчуку. Підозру, звичайно ж не вручили, але, як завжди, встигли відзвітувати в ЗМІ про перемогу над кумом Путіна".

"Медведчук знаходиться в Україні. Він нікуди не втік. Він завжди прибував до слідчих за повістками і далі буде приходити на допити і обов'язково доведе свою невинуватість".

Що цьому передувало:

  • У вівторок Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписалапідозру в держзраді куму Путіна голові політради партії "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
  • Слідство вважає, що Медведчук домовлявсяз державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України.
  • Крім цього Медведчука підозрюють у державній зраді (передача агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ).

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: МедведчукРосіяГенпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Медведчук
ДБР передало ЗСУ арештовані авто родичів Медведчука та Козака на 1 млн доларів
Медведчука позбавили статусу академіка
Медведчука позбавили права займатись адвокатською діяльністю
Останні новини
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
23:01
ОновленоУкраїною "мандрує" кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: