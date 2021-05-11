Однопартиец Медведчука говорит, что тот в Украине и придет к следователям

Однопартиец председателя политсовета партии "Оппозиционного платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин заявляет, что Виктор Медведчук находится в Украине и обязательно явится к следователям.

Источник: Сообщение Кузьмина в Facebook

Прямая речь Кузьмина: "Генпрокуратура, как обычно с грубыми нарушениями закона, с привлечением спецназа СБУ пыталась вручить сфабрикованное подозрение в государственной измене лидеру ОПЗЖ Медведчуку. Подозрение, конечно же не вручили, но, как всегда, успели отчитаться в СМИ о победе над кумом Путина".

"Медведчук находится в Украине. Он никуда не сбежал. Он всегда являлся к следователям по повесткам и дальше будет являться на допросы и обязательно докажет свою невиновность".

Что этому предшествовало: