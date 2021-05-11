Однопартиец Медведчука говорит, что тот в Украине и придет к следователям
Вторник, 11 мая 2021, 19:42
Однопартиец председателя политсовета партии "Оппозиционного платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин заявляет, что Виктор Медведчук находится в Украине и обязательно явится к следователям.
Источник: Сообщение Кузьмина в Facebook
Прямая речь Кузьмина: "Генпрокуратура, как обычно с грубыми нарушениями закона, с привлечением спецназа СБУ пыталась вручить сфабрикованное подозрение в государственной измене лидеру ОПЗЖ Медведчуку. Подозрение, конечно же не вручили, но, как всегда, успели отчитаться в СМИ о победе над кумом Путина".
"Медведчук находится в Украине. Он никуда не сбежал. Он всегда являлся к следователям по повесткам и дальше будет являться на допросы и обязательно докажет свою невиновность".
Что этому предшествовало:
- Во вторник Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене куму Путину голове политсовета партии "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
- Следствие считает, что Медведчук договаривался с государством-агрессором для перерегистрации месторождения "Глубокое" в Черном море в 75 км от Феодосии и добыче полезных ископаемых, которые являются национальным ресурсом Украины.
- Кроме этого Медведчука подозревают в государственной измене (передача агрессору секретной информации о военном подразделение ВСУ).
Украинская правда