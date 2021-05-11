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Однопартиец Медведчука говорит, что тот в Украине и придет к следователям

Вторник, 11 мая 2021, 19:42
Однопартиец Медведчука говорит, что тот в Украине и придет к следователям

Однопартиец председателя политсовета партии "Оппозиционного платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин заявляет, что Виктор Медведчук находится в Украине и обязательно явится к следователям.

Источник: Сообщение Кузьмина в Facebook

Прямая речь Кузьмина: "Генпрокуратура, как обычно с грубыми нарушениями закона, с привлечением спецназа СБУ пыталась вручить сфабрикованное подозрение в государственной измене лидеру ОПЗЖ Медведчуку. Подозрение, конечно же не вручили, но, как всегда, успели отчитаться в СМИ о победе над кумом Путина".

"Медведчук находится в Украине. Он никуда не сбежал. Он всегда являлся к следователям по повесткам и дальше будет являться на допросы и обязательно докажет свою невиновность".

Что этому предшествовало:

  • Во вторник Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене куму Путину голове политсовета партии "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
  • Следствие считает, что Медведчук договаривался с государством-агрессором для перерегистрации месторождения "Глубокое" в Черном море в 75 км от Феодосии и добыче полезных ископаемых, которые являются национальным ресурсом Украины.
  • Кроме этого Медведчука подозревают в государственной измене (передача агрессору секретной информации о военном подразделение ВСУ).

Украинская правда

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Темы: МедведчукРосcияГенпрокуратура
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