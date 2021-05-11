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Уникати уваги правоохоронців Медведчуку допомагав "дах" у владі – ОП

Вівторок, 11 травня 2021, 20:23
Уникати уваги правоохоронців Медведчуку допомагав дах у владі – ОП

У Офісі президента заявили, що недоторканність перед правоохоронцями лідера парламентської фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука була зумовлена політичним "дахом".

Джерело: коментар радника голови ОП Михайла Подоляка, наданий УП в Офісі президента

Пряма мова Подоляка: "Суспільство прекрасно розуміє, що ця людина не могла організовувати свої "енергетичні бізнеси" чесно. Тільки політичний "дах" у різних владах протягом багатьох років допомагав Медведчуку уникати уваги правоохоронців та прокуратури".

Деталі: В Офісі президента вважають, що раніше було складно уявити, що Медведчук "почне ховатися десь лісами чи на дачах у друзів, коли виявиться, що в Україні щодо нього також працює закон". 

Спроби кума Путіна ухилитись від вручення підозри в ОП "викликають тільки іронічну посмішку". Водночас, там стверджують, що "сховатися не вийде". Подоляк наголосив, що "деструктивна діяльність Медведчука протягом десятиліть була абсолютно прозорою для усього нашого суспільства". Йдеться про медіа-імперію та інші "класичні непрозорі схеми та оборудки, про що є багато журналістських розслідувань".  

Передісторія:

  • 11 травня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді куму Путіна голові політради партії "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
  • Правоохоронці Медведчука у діяльності, спрямованій на підрив економічної безпеки України.
  • В СБУ також стверджують, що Медведчук через свого однопартійця Тараса Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.

Українська правда

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Теми: МедведчукОфіс президента
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