Уникати уваги правоохоронців Медведчуку допомагав "дах" у владі – ОП
У Офісі президента заявили, що недоторканність перед правоохоронцями лідера парламентської фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука була зумовлена політичним "дахом".
Джерело: коментар радника голови ОП Михайла Подоляка, наданий УП в Офісі президента
Пряма мова Подоляка: "Суспільство прекрасно розуміє, що ця людина не могла організовувати свої "енергетичні бізнеси" чесно. Тільки політичний "дах" у різних владах протягом багатьох років допомагав Медведчуку уникати уваги правоохоронців та прокуратури".
Деталі: В Офісі президента вважають, що раніше було складно уявити, що Медведчук "почне ховатися десь лісами чи на дачах у друзів, коли виявиться, що в Україні щодо нього також працює закон".
Спроби кума Путіна ухилитись від вручення підозри в ОП "викликають тільки іронічну посмішку". Водночас, там стверджують, що "сховатися не вийде". Подоляк наголосив, що "деструктивна діяльність Медведчука протягом десятиліть була абсолютно прозорою для усього нашого суспільства". Йдеться про медіа-імперію та інші "класичні непрозорі схеми та оборудки, про що є багато журналістських розслідувань".
Передісторія:
- 11 травня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді куму Путіна голові політради партії "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
- Правоохоронці Медведчука у діяльності, спрямованій на підрив економічної безпеки України.
- В СБУ також стверджують, що Медведчук через свого однопартійця Тараса Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.