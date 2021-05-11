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Избегать внимания правоохранителей Медведчуку помогала "крыша" во власти – ОП

Вторник, 11 мая 2021, 20:23
Избегать внимания правоохранителей Медведчуку помогала крыша во власти – ОП

В Офисе президента заявили, что неприкосновенность перед правоохранителями лидера парламентской фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука была обусловлена ​​политической "крышей".

Источник: комментарий советника главы ОП Михаила Подоляка, предоставленный УП в Офисе президента

Прямая речь Подоляка: "Общество прекрасно понимает, что этот человек не мог организовывать свой "энергетические бизнес" честно. Только политическая "крыша" в разных властях в течение многих лет помогала Медведчуку избегать внимания правоохранительных органов и прокуратуры".

Детали: В Офисе президента считают, что раньше было сложно представить, что Медведчук "начнет прятаться где-то лесами или на дачах у друзей, когда окажется, что в Украине к нему также работает закон".

Попытки кума Путина уйти от вручения подозрения в ОП "вызывают только ироническую улыбку". В то же время, там утверждают, что "спрятаться не получится". Подоляк отметил, что "деструктивная деятельность Медведчука в течение десятилетий была абсолютно прозрачной для всего нашего общества". Речь идет о медиа-империи и других "классических непрозрачных схемах и сделках, о чем много журналистских расследований".

Предыстория:

  • 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене куму Путину голове политсовета партии "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
  • Правоохранители Медведчука в деятельности, направленной на подрыв экономической безопасности Украины.
  • Также в СБУ сообщили, что кум Путина нардеп Виктор Медведчук через своего однопартийца Тараса Козака передал России информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.

Украинская правда

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Темы: МедведчукОфис президента
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