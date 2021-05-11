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Медведчук прокоментував обшуки та підозру у держзраді

Вівторок, 11 травня 2021, 23:17

Голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" та кум Путіна Віктор Медведчук запевняє, що не буде ховатись від слідства та перебуває в Україні. 

Джерело: заява Медведчука

Пряма мова: "Заявляю, що я перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя. Я і далі буду брати участь в законних слідчих діях і домагатися справедливості як для себе, так і для всіх українських виборців, які довірили мені високе звання народного депутата України".

Деталі: Заяву політика опублікували пізно ввечері. 

Водночас, обшуки в нього вдома та в офісі, спробу вручити йому підозру у державній зраді він назвав "політичною розправою". Медведчук вважає, що правоохоронці порушують українське законодавство, а під час обшуків в нього нічого незаконного не знайшли. 

Проте лідер ОПЗЖ ніяким чином не прокоментував ті факти, які представили в СБУ та Офісі генпрокурора. Йдеться про домовленості із заступником керівника Адміністрації президента РФ Дмитра Козака про перереєстрацію підприємства в захопленому Криму і видобуток корисних копалин, а також про передачу Росії інформацію про прихований підрозділ ЗСУ. 

Передісторія:

  • 11 травня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді куму Путіна голові політради партії "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
  • Правоохоронці Медведчука у діяльності, спрямованій на підрив економічної безпеки України.
  • В СБУ також стверджують, що Медведчук через свого однопартійця Тараса Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.

Українська правда
Теми: Медведчукдержзрада


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