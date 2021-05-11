Медведчук прокомментировал обыски и подозрение в госизмене

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кум Путина Виктор Медведчук уверяет, что не будет скрываться от следствия и находится в Украине.

Источник: заявление Медведчука

Прямая речь: "Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины".

Детали: Заявление политика опубликовали поздно вечером.

В то же время, обыски у него дома и в офисе, попытку вручить ему подозрение в государственной измене он назвал "политической расправой". Медведчук считает, что правоохранители нарушают украинское законодательство, а во время обысков у него ничего незаконного не нашли.

Однако лидер ОПЗЖ никак не прокомментировал те факты, которые представили в СБУ и Офисе генпрокурора. Речь идет о договоренностях с заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака о перерегистрации предприятия в захваченном Крыму и добыче полезных ископаемых, а также о передаче России информацию о скрытом подразделение ВСУ.

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