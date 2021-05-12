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"Росія має багато ракет": Таран переконаний, що Україні потрібно посилити ППО

Середа, 12 травня 2021, 12:55

Міністр оборони Андрій Таран зазначає, що в Україні необхідно посилювати протиповітряну оборону, оскільки РФ може в будь-який момент завдати ракетного удару.

Джерело: Таран після виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни", якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Тарана: "Я, як міністр оборони, вважаю, що нам треба ще багато чого зробити, щоб посилити протиповітряну оборону в країні. Насамперед це стосується протиракетної оборони. Тому що ми знаємо, що Російська Федерація має велику кількість крилатих ракет, які можуть у будь-який час завдати удару по території України".

Нагадаємо: 12 травня Таран заявив, що Україна не йтиме шляхом "тотальної мілітаризації", але буде застосовувати превентивні, асиметричні до російських та непрямі дії для запобігання ескалації воєнного конфлікту.

Теми: МіноборониТаран АндрійРосія


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