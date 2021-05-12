Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Росія має багато ракет": Таран переконаний, що Україні потрібно посилити ППО

Середа, 12 травня 2021, 12:55
Росія має багато ракет: Таран переконаний, що Україні потрібно посилити ППО

Міністр оборони Андрій Таран зазначає, що в Україні необхідно посилювати протиповітряну оборону, оскільки РФ може в будь-який момент завдати ракетного удару.

Джерело: Таран після виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни", якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Тарана: "Я, як міністр оборони, вважаю, що нам треба ще багато чого зробити, щоб посилити протиповітряну оборону в країні. Насамперед це стосується протиракетної оборони. Тому що ми знаємо, що Російська Федерація має велику кількість крилатих ракет, які можуть у будь-який час завдати удару по території України".

Нагадаємо: 12 травня Таран заявив, що Україна не йтиме шляхом "тотальної мілітаризації", але буде застосовувати превентивні, асиметричні до російських та непрямі дії для запобігання ескалації воєнного конфлікту.

"Українська правда" у Threads

Теми: МіноборониТаран АндрійРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Міноборони
Україні буде важко отримати запрошення в НАТО на саміті у Вільнюсі - глава Міноборони Естонії
Резніков поговорив з очільником Пентагону та анонсував "хороші новини"
На днях у Макіївці ЗСУ знищили склад ракет до "Градів" – Міноборони
Останні новини
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
23:01
ОновленоУкраїною "мандрує" кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: